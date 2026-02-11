El beneficio de Siemens Energy se dispara gracias a la demanda de energía impulsada por IA

Por Christoph Steitz y Tom Käckenhoff

FRÁNCFORT/DÜSSELDORF, 11 feb (Reuters) -

El beneficio neto de Siemens Energy casi se triplicó en los tres primeros meses de su año fiscal, aupado por la demanda de turbinas de gas y equipos de red impulsada por la inteligencia artificial (IA), y por una menor pérdida en su división de turbinas eólicas, que atraviesa dificultades.

Los resultados de la empresa, publicados el miércoles, reflejan la expansión global de los centros de datos para impulsar la tecnología de inteligencia artificial y los esfuerzos por mejorar el rendimiento del fabricante de turbinas eólicas Siemens Gamesa. Las grandes empresas tecnológicas de servicios en la nube, los llamados "hyperscalers" o proveedores de hiperescala, tienen previsto invertir 600.000 millones de dólares en inteligencia artificial en 2026, lo que provocará un aumento de la demanda de centrales eléctricas y de la infraestructura de red necesaria para conectarlas a los centros de datos.

El auge de la IA ha contribuido a que las acciones de Siemens Energy se multipliquen por más de diez en los últimos dos años, lo que le ha otorgado un valor de mercado de 137.000 millones de euros (163.000 millones de dólares). Las acciones subían un 5,2% a las 0900 GMT, alcanzando un máximo histórico tras los resultados.

SIEMENS GAMESA EN CAMINO DE ALCANZAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO

"La elevada demanda sostenida en nuestros negocios de turbinas de gas y tecnologías de red está contribuyendo de manera significativa al rendimiento general", afirmó el director ejecutivo, Christian Bruch.

"También en el negocio eólico hay indicios tempranos de una modesta mejora."

El beneficio neto del trimestre que finalizó en diciembre fue de 746 millones de euros (889 millones de dólares), frente a los 252 millones del año anterior, superando los 732 millones previstos en una encuesta de analistas de LSEG.

(1 dólar = 0,8393 euros)

