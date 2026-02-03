El beneficio de Unicaja en el cuarto trimestre aumenta un 6% interanual
MADRID, 3 feb (Reuters) - El banco español Unicaja anunció el martes que su beneficio neto aumentó un 6,1% en el cuarto trimestre en comparación con el mismo periodo de 2024, el aumento de las comisiones y la reducción de las provisiones generales compensaron la disminución del margen de interés.
El sexto banco del país en términos de valor de mercado registró un beneficio neto de 130 millones de euros (153,56 millones de dólares) en el periodo comprendido entre octubre y diciembre, frente a los 122 millones de euros del cuarto trimestre de 2024.
Los analistas encuestados por Reuters esperaban un beneficio neto de 151 millones de euros.
(1 dólar = 0,8466 euros)