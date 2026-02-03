El beneficio de Unicaja en el cuarto trimestre aumenta un 6% interanual

MADRID, 3 feb (Reuters) - El banco ⁠español Unicaja anunció ⁠el martes que su beneficio neto ⁠aumentó un ‌6,1% en ​el cuarto trimestre en ​comparación con el mismo ‌periodo de 2024, ‌el aumento ​de las comisiones y la reducción de las provisiones generales compensaron la disminución del margen de interés.

El sexto banco del ⁠país en términos de ​valor de mercado registró un beneficio neto de 130 millones de euros (153,56 millones de dólares) en el periodo ⁠comprendido entre octubre y diciembre, frente a ​los 122 millones de euros del cuarto trimestre de ‍2024.

Los analistas encuestados por Reuters esperaban un beneficio neto de 151 millones de euros.

(1 dólar = ​0,8466 euros) (Información de Jesús Aguado; edición de David Latona; editado en ‍español por Patrycja Dobrowolska)