El beneficio neto de Bankinter sube un 25% en 4T respecto al mismo periodo de 2024

MADRID, 22 ene (Reuters) - El banco español Bankinter dijo el jueves que su beneficio neto del cuarto trimestre aumentó un 25% respecto al mismo periodo de 2024, impulsado por un aumento de las comisiones.

El quinto mayor banco del país por valor de mercado registró un beneficio neto de 278 millones de euros (US$325 millones) en el periodo de octubre a diciembre, frente a los 222 millones de euros de hace un año.

Los analistas consultados por Reuters esperaban un beneficio neto de 272 millones de euros.

(1 dólar = 0,8557 euros)

(Información de Jesús Aguado; edición de David Latona; edición en español de Paula Villalba)