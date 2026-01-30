El beneficio neto de Caixabank cae un 2,9% en el cuarto trimestre debido al impuesto bancario

MADRID, 30 ene (Reuters) - El banco español Caixabank anunció el viernes que su beneficio neto cayó un 2,9% en el cuarto trimestre con respecto al mismo periodo de 2024 debido al impacto de un impuesto bancario y a la disminución de los ingresos por préstamos como consecuencia de la bajada de los tipos de interés.

La mayor entidad crediticia del país por activos nacionales registró un beneficio neto de 1.490 millones de euros en el periodo comprendido entre octubre y diciembre, frente a las previsiones de los analistas, que apuntaban a 1.430 millones de euros, tras un gasto de 166 millones de euros.

En el conjunto de 2025, el beneficio neto aumentó un 1,8% interanual hasta alcanzar los 5.890 millones de euros, frente a las previsiones de los analistas, que apuntaban a 5.820 millones de euros.

El margen de intereses del banco, una medida de los ingresos por préstamos menos los costes de los depósitos, cayó un 1% en el trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 2.720 millones de euros, en línea con las previsiones.

Sin embargo, aumentó un 1,5% con respecto al trimestre anterior ante la contención de los costes de los depósitos y la ralentización de la revisión de los precios de los préstamos debido a la estabilización de los tipos de interés después de que el Banco Central Europeo mantuviera su tipo de interés sin cambios en el 2% en diciembre.

(US$1 = 0,8384 euros) (Información de Jesús Aguado; edición de David Latona; editado en español por Patrycja Dobrowolska)