El Benfica-Real Madrid se interrumpe brevemente tras denunciar Vinícius insultos racistas

El partido de ida del play-off de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid se interrumpió brevemente después de que el brasileño Vinícius denunciara haber sido víctima de insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni, este martes en Lisboa.

Tras abrir el marcador con un magnífico disparo de derecha (50’), el delantero del Real Madrid provocó al público del estadio de la Luz, lo que desencadenó una discusión con varios jugadores del Benfica y le valió una amonestación del árbitro francés François Letexier.

Cuando el partido parecía a punto de reanudarse, el brasileño corrió hacia el árbitro señalando con el dedo a Prestianni.

Letexier detuvo entonces el encuentro durante unos minutos, pero ordenó a los jugadores reanudar el juego sin otra sanción.