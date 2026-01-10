El Betis empata ante el colista Oviedo (1-1) gracias al tanto de Lo Celso

El argentino Giovani Celso rescató este sábado un punto para el Betis al lograr sobre la bocina el tanto del empate a uno ante el colista Oviedo en el Carlos Tartiere en la 19ª jornada de LaLiga, que cierra este fin de semana la primera vuelta.

Ilyas Chaira (64) adelantó al conjunto asturiano, pero el centrocampista rosarino (83) puso el gol de la igualada en la recta final, dejando mudos a los hinchas locales, que aún esperan una reacción de su equipo para salvar la máxima categoría.

Con este empate, el conjunto bético entrenado por el chileno Manuel Pellegrini se mantiene sexto con 29 puntos, a cuatro del Espanyol, que jugará el domingo su encuentro contra el Levante, penúltimo, en el Ciutat de Valencia.

Por su parte, el Oviedo continúa su mala racha y suma sólo 13 unidades, las mismas que el Levante.