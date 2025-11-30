El Betis gana un derbi de Sevilla con interrupción incluida

El Betis salió victorioso del estadio de su vecino Sevilla, por 2 a 0 este domingo en la 14ª jornada, en un duelo de máxima rivalidad que estuvo incluso unos quince minutos interrumpido por lanzamiento de objetos desde la grada.

Los dos tantos verdiblancos llegaron en la segunda mitad y tuvieron a Pablo Fornals como figura del partido, primero marcando un golazo en el 54 y luego sirviendo un balón para que Sergi Altimira pusiera en el 69 el segundo y definitivo.

El Sevilla terminó incluso en inferioridad numérica por la expulsión de Isaac Romero en el 84.

Fue a partir de esa roja cuando los ánimos se calentaron y en el 88 el árbitro José Luis Munuera Montero decidió parar el partido por la caída de objetos al área de los visitantes.

Después de un cuarto de hora de parón y después de que los jugadores se retiraran del terreno de juego, el choque pudo reanudarse y terminar poco después, con el mismo marcador en el estadio Sánchez Pizjuán.

Con esta victoria, el Betis se consolida en el quinto puesto, que virtualmente le permitiría jugar la Europa League la próxima temporada y evita quedar más descolgado en la búsqueda del cuarto lugar, que marca la zona Champions, y que sigue teniendo a siete puntos (Atlético de Madrid, 4º).

Por contra, el Sevilla queda decimotercero, en una zona de nadie a similar distancia de los puestos europeos y de los de descenso.

dr/dam