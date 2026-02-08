El Betis se cobra la revancha ante el Atlético con golazo de Antony

Tras endosarle una manita el jueves al Betis (5-0) en La Cartuja en cuartos de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid sucumbió por 1-0 ante el cuadro andaluz con un golazo del brasileño Antony, este domingo en el Metropolitano en la 23ª jornada de LaLiga.

Los béticos tomaron el feudo rojiblanco gracias al tanto del extremo brasileño (28'). Antony sorprendió con un recorte hacia dentro y un disparo al primer palo desde fuera del área para batir al arquero esloveno Jan Oblak.

El planteamiento del chileno Manuel Pellegrini de defender en bloque bajo desmontó cualquier iniciativa del Atlético, evidenciando así sus problemas para atacar defensas cerradas.

Los pupilos de Diego Simeone no encontraron la suficiente fluidez del esférico para buscar la velocidad del nigeriano Ademola Lookman, mientras que el argentino Julián Álvarez, que fue sustituido en el 46', continuó en la misma línea de los últimos partidos, sin encontrar portería.

En la segunda mitad, el Atlético igualó el choque con un gol de cabeza en propia portería de Diego Llorente (75'), pero el VAR llamó al colegiado que anuló el tanto por un fuera de juego del francés Antoine Griezmann, a quien iba dirigido el balón tras un centro de Giuliano Simeone.

Rodrigo Riquelme (90+4'), casi puso la puntilla al partido tras fallar un cara a cara con Oblak, pero el esloveno frenó la volea del exjugador del Atlético.

Al final del duelo, los hinchas rojiblancos silbaron por el resultado que prácticamente los deja fuera de la lucha por el campeonato español.

Con esta derrota, el equipo colchonero se descuelga de los puestos de cabeza al quedar tercero con 45 puntos, trece menos que el Barça, que se impuso el sábado al Mallorca por 3-0 en el Camp Nou.

El Betis, que se vengó de su eliminación de la Copa del Rey con este triunfo, se consolidó en cambio en la quinta posición con 38 unidades.