El Betis se estrena en Europa con remontada y locura en el Villamarín

El Real Betis Balompi茅 inici贸 este jueves su andadura en la Europa League con una goleada ante el Celtic escoc茅s (4-3) despu茅s de un mal comienzo de partido que le puso contra las cuerdas, pero supo enmendar a tiempo antes del descanso con protagonismo de Juanmi y Borja Iglesias.

El Benito Villamar铆n -con casi 40.000 aficionados en sus gradas- volvi贸 a vibrar con su equipo en el 'Viejo Continente' en un estreno sensacional, un partido perfecto para el espectador con tramos excepcionales del conjunto dirigido por Manuel Pellegrini, que nunca se dio por vencido pese al empuje de su rival.

El Celtic se adelant贸 a los 13 minutos con un gol de Albian Ajeti que fue anulado por el 谩rbitro en un primer momento. El colegiado del encuentro entendi贸 que el jugador suizo toc贸 el bal贸n con la mano, pero las c谩maras evidenciaron que golpe贸 con el pecho. El tanto noque贸 a un Betis que recibi贸 el segundo antes de alcanzar la media hora de partido.

Guardado hab铆a avisado con un cabezazo ante Joe Hart, pero fueron los escoceses quienes no perdonaron en un mano a mano de Ajeti en la jugada posterior. El helv茅tico fue derribado por Claudio Bravo y Josip Juranovic no fall贸 desde los once metros. El duelo estaba siendo una tortura para los verdiblancos -hoy de azul por la coincidencias en ambos uniformes-.

Sin embargo, la reacci贸n local lleg贸 acto seguido en dos acciones de Juan Miranda. La segunda termin贸 en buen puerto despu茅s de haberse topado un instante antes. El canterano andaluz se asoci贸 con Fekir para batir a Hart con maestr铆a. El gol desat贸 al Betis que encontr贸 el 2-2 tan solo tres minutos despu茅s en una acci贸n que inici贸 el eterno Joaqu铆n.

El del Puerto de Santa Mar铆a, a sus 40 a帽os, filtr贸 un bal贸n exquisito a Borja Iglesias y 茅ste le regal贸 el gol a Juanmi, que marc贸 libre de marca y sin oposici贸n. El empate desarbol贸 al equipo dirigido por Ange Postecoglou, que arranc贸 la segunda mitad con la misma caraja que acab贸 el asalto inicial y lo termin贸 pagando.

El Betis aprovech贸 para lograr el 3-2 un pase medido de Canales, que vive d铆as de vino y rosas, para que Iglesias no perdonase al primer toque. El 'panda' puso la guinda en una noche donde brill贸 en todas las facetas. Dos minutos m谩s tarde, en el 52, Juanmi firmaba su doblete y dejaba el 4-2 casi definitivo.

Una volea del ex de la Real sirvi贸 como sentencia para un Celtic que lo intent贸 por mediaci贸n de Rogic, aunque no fue hasta el 83 cuando sembr贸 el miedo en el cuerpo de los b茅ticos con un cabezazo de Anthony Ralston que daba emoci贸n a los minutos finales. Sin embargo, la victoria se qued贸 en Sevilla y el Betis se sit煤a como l铆der del grupo G, empatado a puntos con el Bayer Leverkusen, que tambi茅n gan贸 en su estreno al Ferencvaros (2-1).