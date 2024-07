El Betis traspasa a Willian José al Spartak de Moscú y se despide de Guido

El delantero brasileño Willian José, de 32 años, deja el Real Betis y LaLiga EA Sports tras llegar a un acuerdo ambos clubes para su traspaso al Spartak de Moscú ruso, nuevo destino para un ariete que deja 31 goles como bético, mientras que el centrocampista argentino Guido Rodríguez deja la entidad bética al no renovar contrato.

"Willian José se marcha traspasado al Spartak de Moscú tras el acuerdo alcanzado entre los clubes", anunció el club verdiblanco en un comunicado.

Tras llegar al Real Betis en verano de 2021, primero en calidad de cedido por la Real Sociedad y finalmente tras ser comprado, se marcha con 126 partidos oficiales con el Betis, en los que ha anotado 31 goles y dado 12 asistencias.

Willian José se marcha además con un título: la Copa del Rey en 2022. "El club le agradece los servicios prestados y le desea la mejor de las suertes en su futuro profesional", añadió el Betis.

El Real Betis confirmó también la salida del internacional argentino Guido Rodríguez, que está en plena disputa de la Copa América con su selección. "Guido Rodríguez no continuará en el Real Betis la próxima temporada. ¡Toda la suerte del mundo!", señaló el equipo del Benito Villamarín.

"Hola béticos. Ayer terminó mi contrato con el club. No sé qué va a pasar conmigo en el futuro, las cosas no están claras y sé que no es lo ideal. Este tiempo lo he pasado mal, pero quería mandar un vídeo de agradecimiento a afición, compañeros y 'staff'. Crecimos juntos en el club", se sinceró en declaraciones facilitadas por la entidad.

De este modo, el Real Betis hizo oficial la marcha de Guido Rodríguez, que no seguirá tras acabar contrato el pasado 30 de junio. Llegó al Betis en el mercado invernal de la campaña 2019/20 y se va con 173 partidos con la camiseta bética.

