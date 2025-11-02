El Betis vence 3-0 al Mallorca con un doblete de Antony

Al Betis le bastó la primera mitad para sentenciar el triunfo frente al Mallorca, a quien ganó por 3-0 en La Cartuja, con un doblete del brasileño Antony, este domingo en la 11ª jornada de LaLiga.

El atacante de Sao Paulo, comprado por el conjunto bético el 1 de septiembre -cuando se cerró la última ventana de fichajes- tras estar cedido en el equipo andaluz en febrero de la pasada, no sólo marcó en los minutos 10 y 34 de juego, sino que asistió al marroquí Ez Abde para que anotara el tercero.

Antony abrió el marcador tras un disparo raso después de una combinación con el colombiano Cucho Hernández. Luego, amplió diferencias con otro remate. Esta vez, la pared la hizo con Héctor Bellerín.

El Betis, que perdió el lunes en su feudo ante el Atlético (0-2) se resarce así de las heridas y sube a la quinta posición, con 19 puntos, precisamente a tres unidades del conjunto colchonero y a once del líder Real Madrid.

rsc/dr