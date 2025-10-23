El BID aprueba un préstamo de 24,2 millones de euros para mejorar el control del gasto público de Ecuador

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado un préstamo de inversión específica (ESP) de US$28,1 millones (24,2 millones de euros) para mejorar la eficacia en el control del gasto público en Ecuador mediante el fortalecimiento institucional, operativo y tecnológico de la Contraloría General del Estado (CGE), según ha informado la institución en un comunicado.

En concreto, el préstamo cuenta con un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de 5,5 años y una tasa de interés basada en SOFR. La operación financiará el Programa de Fortalecimiento de la Contraloría General del Estado para Mejorar las Capacidades para el Control en Ecuador a través de la modernización de la gestión institucional, la mejora de los procesos de auditoría interna y externa, la actualización normativa y metodológica y la transformación digital de la CGE.

En el programa se incluyen inversiones en infraestructura tecnológica y capacitación de talento humano, así como el desarrollo de sistemas interoperables y herramientas digitales para fortalecer la gestión y fiscalización de los recursos públicos.

De esta manera, se enfocará en la articulación con el Subsistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), que permitirá mejorar la coordinación entre la Contraloría General del Estado, el portal de compras públicas del país (SERCOP) y otras entidades del ecosistema de control, asegurando la trazabilidad e interoperabilidad de la información sobre contratación pública.