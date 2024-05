El BID lanza el programa 'BID for the Américas' en Europa para fomentar los negocios con América Latina

30/05/2024 El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, durante una rueda de prensa, en la Casa de América, a 30 de mayo de 2024, en Madrid (España). El motivo del encuentro es el lanzamiento en Europa del nuevo programa 'BID for the Americas', que busca fomentar las oportunidades de negocio y fortalecer los lazos económicos entre América Latina y el Caribe y socios clave de sus países miembros no prestatarios. El programa se centra en tres pilares para lograrlo: comercio e inversión, contratación pública y cofinanciamiento. ECONOMIA Carlos Luján - Europa Press

