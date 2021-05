El biopic de Cher ya está en marcha

Universal ha dado luz verde a un biopic sobre Cher. As√≠ lo revel√≥ la cantante a trav√©s de Twitter este jueves 20 de mayo, mismo d√≠a en que celebra su 75 cumplea√Īos.

"Universal est√° preparando un biopic con mis amigos Judy Craymer y Gary Goetzman como productores. Ellos han producido las dos pel√≠culas de Mamma Mia!. Mi querido amigo desde hace cuatro a√Īos, el ganador del Oscar Eric Roth, escribir√° el guion. Forrest Gump, Ha nacido una estrella, Suspect, por nombrar algunas de sus pel√≠culas", tuite√≥.

https://twitter.com/cher/status/1395141587127070720

La cinta, que tambi√©n contar√° con Cher como productora, todav√≠a no tiene t√≠tulo. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero Deadline se√Īala que no ser√° un musical en el que los personajes comienzan a cantar de repente como Mamma Mia!, sino que tendr√° un tono m√°s parecido a Bohemian Rhapsody.

"Gary y yo estamos encantados de volver a trabajar con Cher y, esta vez, de llevar a la pantalla grande su empoderadora y aut√©ntica odisea de vida. Uno no puede evitar sentirse atra√≠do e inspirado por el talento, la fortaleza, el ingenio √ļnico, la calidez y la visi√≥n de Cher", dijo Craymer en un comunicado. "Su √©xito sin precedentes en el cine musical y la televisi√≥n ha inspirado a generaciones. No podr√≠amos estar m√°s felices de contar su historia al p√ļblico del cine", a√Īadi√≥.

Cher comenzó su carrera musical junto a Sonny Bono, quien posteriormente se convirtió en su marido. I Got You Babe se convirtió en su mayor éxito en los 60, y ya en los 70 dieron el salto a la televisión con The Sonny & Cher Comedy Hour. Se divorciaron en 1975 y Cher comenzó a arrasar en solitario con singles como Gypsys, Tramps & Thieves o Half-Breed. La artista también hizo sus pinitos como actriz y participó en cintas como Silkwood, Máscara o Hechizo de luna, que le valió el Oscar a mejor actriz en 1988.

Europa Press