El bitcóin alcanza un máximo histórico sobre los US$125.000
- 1 minuto de lectura'
5 oct (Reuters) -
El bitcóin, la mayor criptodivisa del mundo por valor de mercado, alcanzó un máximo histórico el domingo con un alza de casi un 2,7%, a US$125.245,57, a las 0512 GMT.
El récord anterior de bitcóin había sido de US$124.480 a mediados de agosto, impulsado por regulaciones más favorables del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y una fuerte demanda de inversores institucionales.
La criptodivisa había subido el viernes por octava sesión consecutiva, apuntalada por las recientes ganancias de la renta variable estadounidense y los flujos de entrada en los fondos cotizados de bitcóin.
Por el contrario, el dólar retrocedió el viernes, registrando pérdidas de varias semanas frente a las principales divisas, ya que la incertidumbre en torno a un cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos nubló las perspectivas y retrasó la publicación de datos económicos fundamentales para calibrar la dirección de la economía. (Reporte de Anusha Shah en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)
