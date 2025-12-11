El bitcóin cae por debajo de los US$90.000 ante la inquietud por la IA

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 11 dic (Reuters) -

Las criptomonedas se desplomaban el jueves y el bitcóin volvía a caer por debajo del umbral de los 10.000 dólares, en una nueva señal de nerviosismo en los mercados, en un momento en que las nuevas preocupaciones sobre los beneficios de la inteligencia artificial pesaban sobre los valores tecnológicos.

El clima de riesgo se agrió después de que las perspectivas de beneficios e ingresos de la empresa estadounidense de computación en la nube Oracle no alcanzaran las previsiones y de que los ejecutivos señalaran un mayor gasto, una señal de que los desembolsos en infraestructura de IA no están generando beneficios tan rápidamente como esperaban los inversores.

El bitcóin bajaba un 2,5%, a US$90.056,24, mientras que el éter perdía un 4,3%, a US$3.196,62, borrando las ganancias de los dos últimos días y ampliando la debilidad que comenzó en la sesión estadounidense del miércoles después de que la Reserva Federal de interés.

Las bolsas retrocedían en Asia y los futuros apuntaban a aperturas a la baja en Europa y Estados Unidos.

"Lo que vimos anoche fue que, aunque a los activos de riesgo les estaba yendo bien, el cripto realmente no quería saber nada al respecto", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG en Sídney. "El espacio cripto realmente necesita ver pruebas más convincentes de que la purga que vimos desde esa liquidación masiva del 10 de octubre está completa, y en este momento simplemente no parece que esté allí".

Standard Chartered recortó el martes sus expectativas de que el bitcóin alcanzara los 200.000 dólares a finales de 2025, rebajando su previsión a 100.000 dólares.

"Creemos que la compra por parte de las empresas de tesorería de activos digitales de bitcóin probablemente ha terminado", dijo Geoff Kendrick, jefe global de análisis de activos digitales de Standard Chartered. "Como resultado, ahora pensamos que los futuros aumentos de precios del bitcóin serán efectivamente impulsados por una sola pata: la compra de ETF". (Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Jamie Freed; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)