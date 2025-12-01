El bitcóin cae, presionado por un aumento del pesimismo

Por Amanda Cooper y Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK/LONDRES, 1 dic (Reuters) - El bitcóin, la mayor criptomoneda del mundo, se desplomaba el lunes más de un 7% e iba camino de su mayor caída porcentual diaria desde marzo, en línea con una baja de las acciones.

El bitcóin se hundía un 7,3%, a US$84.555, tras haber caído a un mínimo de más de una semana de menos de US$84.000.

El movimiento sigue a la mayor baja mensual del bitcóin desde mediados de 2021. La criptomoneda perdió más de 18.000 dólares en noviembre, porque una cantidad récord de dinero se apresuró a salir del mercado.

Strategy, la empresa que más bitcóin posee, recortó el lunes su previsión de ganancias para 2025, citando la débil racha del bitcóin. Las acciones de la compañía perdían más de un 11%.

"El bitcóin parece estar sufriendo un desvanecimiento del entusiasmo tanto por el mundo de las criptomonedas como por el de la tecnología", dijo Juan Pérez, director de trading de Monex USA.

"El pesimismo en este momento parece vinculado a las crecientes preocupaciones sobre el aumento de la concentración del mercado y la sostenibilidad cuestionable del crecimiento general en ese sector, teniendo en cuenta los problemas de infraestructura, así como una menor cooperación en el comercio mundial", dijo. (Reporte de Amanda Cooper en Londres y Caroline Valetkevitch en Nueva York; Gertrude Chavez-Dreyfuss en Nueva York y Shashwat Chauhan; Dhara Ranasinghe (gráfico). Editado en español por Javier López de Lérida)