El bitcóin en terreno resbaladizo tras hundirse en la huida del riesgo

El bitcoin cae a mínimos de siete meses, cerca del nivel clave de 80.000 dólares

Las criptomonedas han perdido 1,2 billones de dólares en 6 semanas - CoinGecko

Los fondos cotizados en bolsa de criptomonedas también bajan

Por Rae Wee y Vidya Ranganathan

SINGAPUR/LONDRES, 21 nov (Reuters) - El bitcóin cayó a su nivel más bajo en siete meses el viernes, acercándose al umbral de los 80.000 dólares, por debajo del que algunos analistas advierten que podrían registrarse pérdidas mucho más significativas para la criptomoneda más grande del mundo.

El bitcóin cayó a US$80.553 y el ether alcanzó un mínimo de cuatro meses ya que las criptomonedas lideraron una amplia huida de los activos más riesgosos, impulsada por la preocupación de los inversores por las elevadas valoraciones tecnológicas y la incertidumbre sobre los recortes de las tasas de interés estadounidenses a corto plazo.

Las criptomonedas se consideran un barómetro del apetito por el riesgo, y su caída pone de relieve la fragilidad del estado de ánimo de los mercados en los últimos días, con la caída de los valores de inteligencia artificial y el aumento de la volatilidad.

El bitcóin acumula una caída del 12% en la semana. Su retroceso sigue a una racha estelar este año que la llevó a un máximo histórico por encima de los 120.000 dólares en octubre, impulsada por cambios regulatorios favorables hacia los criptoactivos a nivel global.

Pero los analistas dicen que el mercado sigue marcado por un desplome récord en un solo día el mes pasado, cuando se liquidaron más de 19.000 millones de dólares en posiciones.

A medida que caía por debajo de los 100.000 dólares la semana pasada y se encaminaba hacia los 80.000 el viernes, algunos analistas dijeron que el bitcóin estaba alcanzando niveles que los inversionistas corporativos e institucionales pagaron en promedio por sus tokens y que podrían verse obligados a vender para evitar pérdidas.

El bitcóin ha borrado todas sus ganancias acumuladas en lo que va del año y ahora retrocede un 12% en el año, mientras que ether ha perdido cerca del 19%.

CRIPTO TESOROS

El desplome del viernes agravará los problemas de las llamadas criptoempresas de tesorería, que han sido grandes compradoras de bitcóin y otras criptomonedas este año.

Estas empresas mantienen las criptomonedas en sus balances con la esperanza de que suba el precio. Standard Chartered ha calculado que una caída por debajo de los 90.000 dólares para el bitcóin podría dejar a la mitad de las tenencias de estas empresas "bajo el agua", un término que normalmente se refiere a la tenencia de activos que valen menos de lo que se pagó por ellos.

Los analistas dicen que las empresas podrían verse obligadas a recaudar nuevos fondos o a vender sus tenencias de criptomonedas, lo que ejercería una mayor presión a la baja sobre los precios.

Las empresas cotizadas poseen colectivamente el 4% de todos los bitcoines en circulación y el 3,1% de ether, según estimaciones de Standard Chartered.

En las últimas seis semanas, el valor de mercado de todas las criptomonedas se ha esfumado en 1,2 billones de dólares, según CoinGecko.

(Reporte de Rae Wee, Niket Nishant y Vidya Ranganathan. Edición de Kevin Buckland y Mark Potter. Editado en español por Alejandra Ceballos.)