El bitcóin recupera los US$65.000, pero se encamina a cerrar su peor semana desde fin de 2022

SINGAPUR/LONDRES, 6 feb (Reuters) - El bitcóin volvió a superar los 65.000 dólares el viernes, cuando aparecían señales de que se frenaba una caída global de las acciones tecnológicas que borró apuestas arriesgadas en muchas clases de activos. El bitcóin seguía encaminado hacia su peor rendimiento semanal desde finales de 2022, tras meses difíciles para las criptomonedas que comenzaron en octubre, cuando el bitcoin se desplomó desde su máximo histórico y se enfrió el interés de los inversores por los activos digitales.

La mayor criptomoneda del mundo subía un 4,4%, a 65.894,20 dólares, tras haber caído un 5%, a un mínimo de 60.008,52 dólares. En lo que va de semana, ha perdido casi un 14% de su valor, la mayor caída desde noviembre de 2022.

El precio sigue estando en torno a su nivel más bajo desde principios de octubre de 2024, justo antes de una subida cuando Donald Trump se acercaba a la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

"El bitcóin lleva bajando desde octubre (2025), quizá se podría preguntar si fue una señal de alerta o una coincidencia", dijo Chris Weston, director de investigación de la correduría Pepperstone en Melbourne.

"Muchas de estas grandes posiciones masivas se están liquidando muy, muy rápidamente", agregó.

El mercado mundial de criptomonedas ha perdido unos 2 billones de dólares en valor desde que alcanzó un máximo de 4,379 billones a principios de octubre, según datos de CoinGecko, con más de 1 billón de dólares desaparecidos solo en el último mes. (Reporte de Rae Wee y Tom Westbrook en Singapur y Amanda Cooper en Londres; edición en español de Javier López de Lérida)