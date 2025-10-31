El bitcóin rompe la racha de octubre con su primera pérdida mensual desde 2018

Por Hannah Lang

31 oct (Reuters) - Bitcóin estaba el viernes en camino de una pérdida mensual en octubre por primera vez desde 2018, rompiendo una racha de siete años de ganancias en el mes que le había dado una buena reputación los operadores de criptodivisas.

Bitcóin, la criptodivisa más grande del mundo, se encaminaba a una caída de casi el 5% este mes, ya que el activo digital ha sufrido en las últimas semanas por el nerviosismo en el mercado en general y menos apetito por el riesgo de los inversores.

Las criptodivisas "llegaron a octubre siguiendo la estela del oro y de las acciones, cerca de máximos históricos, y luego, cuando la incertidumbre se apoderó de la gente por primera vez este año, no volvieron en masa al bitcóin", dijo Adam McCarthy, analista de investigación del proveedor de datos del mercado digital Kaiko.

En octubre ocurrió la mayor venta de criptomonedas de la historia, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un arancel del 100% sobre las importaciones chinas y amenazó con controles a la exportación de software crítico.

Bitcoin cayó a US$104.782,88 durante el período del 10 al 11 de octubre, después de establecer un nuevo récord máximo solo unos días antes sobre los US$126.000.

"El desplome del 10 recordó a la gente que esta clase de activos es muy limitada", dijo McCarthy. "Es bitcóin y (ether), e incluso esos pueden tener caídas del 10% en 15 o 20 minutos".

El torbellino de octubre va a terminar con unos inversores asustados e inseguros sobre la senda de la política monetaria mundial a corto plazo, ya que la Reserva Federal se opuso a las apuestas del mercado de que seguiría recortando los tipos este año mientras el cierre del Gobierno bloquea datos económicos cruciales.

Mientras tanto, varias personalidades influyentes han expresado su preocupación por las altas valoraciones de los mercados de renta variable.

El presidente ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió a principios de mes de un mayor riesgo de una corrección significativa en el mercado bursátil estadounidense en los próximos seis meses a dos años.

A pesar de su caída de octubre, el bitcoin ha subido más de un 16% en lo que va de año. (Reportaje de Hannah Lang en Nueva York; Edición de Lisa Shumaker. Editado en español por Juana Casas)