El bitcoin se acerca a los 100.000 dólares en medio del repunte postelectoral

NUEVA YORK (AP) — El Bitcoin superó los 98,000 dólares por primera vez el jueves, extendiendo una racha de máximos históricos desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La criptomoneda ha aumentado más de 40% en solo dos semanas.

Ahora, el bitcoin está a las puertas de los 100.000 dólares. Las criptomonedas y un puñado de inversiones relacionadas, como los fondos cotizados en bolsa, han experimentado una subida debido a que se espera que el gobierno entrante de Donald Trump sea más “amigable con las criptomonedas” que la administración saliente del presidente Joe Biden.

La criptomoneda se negoció hasta en 98.349 dólares la mañana del jueves, según CoinDesk, pero se situó en 97.221 dólares justo antes del mediodía, ET.

Como ocurre con todo en el volátil criptoverso, el futuro es imposible de predecir. Y aunque algunas personas son optimistas, otros expertos continúan advirtiendo sobre los riesgos de inversión.

Esto es lo que usted necesita saber.

Las criptomonedas han existido ya durante un tiempo. Pero es probable que usted haya oído hablar más de ella en los últimos años.

En términos básicos, las criptomonedas son dinero digital. Este tipo de moneda está diseñado para funcionar a través de una red en línea sin una autoridad central, lo que significa que, generalmente, no está respaldada por ningún gobierno o institución bancaria, y las transacciones se registran con una tecnología llamada blockchain.

El bitcoin es la criptomoneda más grande y antigua, aunque otros activos como Ethereum, Tether y Dogecoin también han ganado popularidad a lo largo de los años. Algunos inversores consideran las criptomonedas como una “alternativa digital” al dinero tradicional, pero puede ser muy volátil, ya que su precio depende de las condiciones del mercado en general.

Gran parte de los sucesos recientes tienen que ver con el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Los actores de la industria de las criptomonedas recibieron con beneplácito la victoria de Trump, con la esperanza de que pueda impulsar los cambios legislativos y regulatorios que han solicitado desde hace tiempo, los cuales, en términos generales, buscan un mayor sentido de legitimidad sin demasiada burocracia.

Trump, quien alguna vez fue escéptico de las criptomonedas, recientemente se comprometió a hacer de Estados Unidos “la capital de las criptomonedas del planeta” y crear una “reserva estratégica” de bitcoins. Su equipo de campaña recibió donaciones en criptomonedas y cortejó a los fanáticos en una conferencia sobre el bitcoin en julio. También lanzó World Liberty Financial, una nueva empresa con miembros de su familia para comerciar criptomonedas.

Trump también prometió que, si era elegido, retiraría al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, quien ha encabezado la campaña del gobierno de Estados Unidos contra la industria de las criptomonedas y ha pedido repetidamente una mayor supervisión.

Aún está por verse cómo se desarrollará todo esto, y si Trump cumplirá rápidamente sus promesas.

“Esta no es necesariamente una historia a corto plazo, es probablemente una historia a mucho más largo plazo”, dijo Glass a The Associated Press la semana pasada. “Y está la cuestión de qué tan rápido puede influir seriamente la política de Estados Unidos sobre las criptomonedas en (una adopción más amplia).”

Adam Morgan McCarthy, analista de investigación de Kaiko, piensa que la industria ansía “algún tipo de claridad”. En el pasado, gran parte del enfoque para regular las criptomonedas se ha “basado en la aplicación”, señala, lo cual ha sido útil para eliminar a algunos malos actores, pero la legislación podría llenar otros vacíos clave, como las barreras de protección para los inversores.

A pesar del reciente entusiasmo en torno a Trump, McCarthy dijo que 2024 ya ha sido un “año enormemente importante para la regulación en Estados Unidos”, señalando la aprobación en enero de los ETF (Exchange-traded funds, o fondos de inversión cotizados) spot de bitcoin, por ejemplo, que marcan una nueva forma de invertir en el activo.

Los analistas señalan que los ETF spot han sido el motor dominante del bitcoin durante algún tiempo, pero, como gran parte del reciente impulso de las criptomonedas, tuvieron entradas récord después de las elecciones. Según Kaiko, los ETF de bitcoin registraron 6.000 millones de dólares en volumen de comercio solo en la semana de las elecciones.

En abril, el bitcoin también experimentó su cuarta “reducción a la mitad”, un evento preprogramado que afecta la producción al reducir a la mitad la recompensa por la minería, o creación de nuevos bitcoins. Cuando esa recompensa cae, también lo hace el número de nuevos bitcoins que ingresan al mercado. En teoría, si la demanda sigue siendo fuerte, algunos analistas dicen que este “choque de suministro” también puede ayudar a impulsar el precio a largo plazo. Otros señalan que puede ser demasiado pronto para decirlo.

La historia muestra que es posible perder dinero en criptomonedas tan rápido como se gana. El comportamiento del precio a largo plazo depende de las condiciones del mercado en general. La negociación se realiza a todas horas, todos los días.

Al inicio de la pandemia de COVID-19, el bitcoin estaba justo por encima de los 5.000 dólares. Su precio subió a casi 69.000 dólares en noviembre de 2021, en un momento marcado por la alta demanda de activos tecnológicos. Luego se estrelló durante una agresiva serie de aumentos de tasas de la Reserva Federal destinados a controlar la inflación. La caída de FTX a finales de 2022 socavó significativamente la confianza en las criptomonedas en general, y el bitcoin cayó por debajo de los 17.000 dólares.

Los inversores comenzaron a regresar en grandes cantidades a medida que la inflación comenzaba a enfriarse, y las ganancias se dispararon por la anticipación y posterior éxito temprano de los ETF spot. Los expertos aún insisten en la precaución, especialmente para los inversores con poco dinero.

Si bien ha sido un gran mes para las criptomonedas, y particularmente para el bitcoin que, como señala McCarthy, ha establecido máximos históricos durante diez de los últimos 21 días, siempre existe el riesgo de una “corrección”, o una fluctuación descendente de los precios. Algunos activos también pueden tener más restricciones que otros.

“Yo diría, mantenlo simple. Y no asumas más riesgos de los que puedes permitirte”, dijo McCarthy, agregando que no hay una “bola mágica” para saber con certeza qué viene después.

Activos como el bitcoin se producen mediante un proceso llamado “minería”, que consume mucha energía. Y las operaciones que dependen de fuentes contaminantes han suscitado una particular preocupación a lo largo de los años.

En una investigación reciente publicada por la Universidad de las Naciones Unidas y la revista Earth’s Future se encontró que la huella de carbono de la minería de bitcoin de 2020 a 2021 en 76 naciones fue equivalente a las emisiones provocadas por la quema de 38.102 millones de kilogramos (84.000 millones de libras) de carbón o de la operación de 190 centrales eléctricas alimentadas con gas natural. El carbón satisfizo la mayor parte de las demandas eléctricas del bitcoin (45%), seguido por el gas natural (21%) y la energía hidroeléctrica (16%).

El impacto ambiental de la minería de bitcoin se debe, en gran medida, a la fuente de energía utilizada. Los analistas de la industria han sostenido que el uso de energías limpias ha aumentado en los últimos años, coincidiendo con los crecientes llamados a establecer protecciones climáticas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

