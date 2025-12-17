El bloqueo de EE. UU. podría reducir las divisas en Venezuela y avivar la inflación

17 dic (Reuters) -

El flujo de divisas que las autoridades venezolanas asignan al sector privado en efectivo y en criptomonedas podría bajar en las próximas semanas, después de que Washington ordenó un bloqueo de tanqueros sancionados, según analistas y empresarios, lo que posiblemente acelere la inflación en el país miembro de la OPEP.

El presidente Donald Trump elevó la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al apuntar a su principal fuente de ingresos.

La campaña de Trump ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos decenas de ataques militares contra lanchas que presuntamente transportaban drogas en el océano Pacífico y el mar Caribe, lo que han causado la muerte de al menos 90 personas.

Trump ha dicho repetidamente que los ataques terrestres estadounidenses contra Venezuela podrían comenzar pronto y que Maduro debería dejar el cargo, pero hasta el momento, el mandatario venezolano parece contar con un firme apoyo militar y el respaldo de su gabinete y de aliados como Rusia.

El Gobierno venezolano siempre ha negado las acusaciones de vínculos con el narcotráfico y dice que las acciones de Trump son un esfuerzo para tomar por fuerza los recursos naturales de Venezuela, especialmente las vastas reservas petroleras.

“Es posible que esta sea una de las acciones más fuertes de Estados Unidos”, dijo el economista Alejandro Grisanti.

La entrega de divisas por parte del Gobierno a las empresas ya venía declinando. Entre enero y noviembre, rondaron los 5.000 millones de dólares, un 16% menos que en igual lapso de 2024, según cálculos de firmas locales y el sector financiero.

El flujo podría bajar más, porque las recientes medidas de Estados Unidos impactarían a la mitad de las exportaciones petroleras, agregaron analistas.

El lunes, la oferta de dólares y criptos fue un 6% menos que la de la semana pasada, según fuentes financieras.

En el sector privado existe preocupación sobre la disponibilidad de dólares en los próximos días para garantizar los pagos a proveedores a futuro, dijo un empresario que pidió mantener su nombre en reserva.

El gobierno de Maduro ha comenzado lentamente a permitir el uso de vinculadas al dólar, como el Tether, en el mercado cambiario. El ajuste

Unidos emitió una licencia restringida a Chevron que le permite exportar crudo a Estados Unidos, pero le impide pagos al Gobierno venezolano.

“Una baja oferta de dólares, en cualquiera de sus variedades, presionará el tipo de cambio, porque además la liquidez que va circular será alta”, en alusión al mayor gasto de fin de año, dijo un analista que también pidió mantener su nombre en reserva. “En una economía como la venezolana la devaluación se transfiere a los precios”.

El Fondo Monetario Internacional estima que la inflación este año puede cerrar en 548%. El Banco Central no ha divulgado datos de precios desde octubre de 2024.

(Redacción Reuters)