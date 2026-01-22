El bloqueo de internet en Irán sigue desde hace dos semanas (oenegé)

El corte nacional de internet en Irán, que según los manifestantes fue decidido para ocultar la amplitud de la represión, dura desde hace dos semanas, afirmó este jueves una organización no gubernamental especializada en ciberseguridad

"Irán lleva ahora dos semanas completas bajo un bloqueo nacional de internet", dijo Netblocks en una publicación en la red social X

En los últimos días más usuarios han podido acceder a internet en momentos ocasionales pero, según Netblocks, es esporádico y limitado a sitios aprobados por el gobierno

"En la hora 336, los niveles de conectividad continúan estancados con solo un ligero aumento en la columna vertebral que abastece a las redes autorizadas por el régimen", señaló

"Algunos usuarios ahora pueden conectarse al mundo exterior a través de túneles" (encapsulado de paquetes de datos), añadió, sin especificar qué herramientas utilizan para ello

El miércoles, en su primer saldo oficial de las protestas, las autoridades iraníes dieron cuenta de 3.117 muertos durante las manifestaciones

La Fundación de Irán para mártires y veteranos distinguió entre los "mártires", que según dijo eran miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes, y lo que describió como "alborotadores" respaldados por Estados Unidos

De los 3.117, dijo que 2.427 eran "mártires"

Los grupos de derechos humanos aseguran por el contrario que las fuerzas de seguridad dispararon a los manifestantes y calculan que el número real de víctimas mortales podría ser mucho mayor e incluso superar los 20.000

Los grupos de defensa de los derechos humanos denuncian que el bloqueo de internet les impide hacer su trabajo y oculta la magnitud de la represión. Comenzó en la noche del 8 de enero cuando estallaron protestas multitudinarias en varias ciudades contra el gobierno de los ayatolás, en el poder desde 1979