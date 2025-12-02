El BoE dice que la IA, el crédito privado y los repos de "gilts" plantean mayores riesgos

Por David Milliken

LONDRES, 2 dic (Reuters) -

El Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) dijo el martes que los riesgos para el sistema financiero británico han aumentado este año debido a las elevadas valoraciones de las empresas que invierten en inteligencia artificial, los préstamos de riesgo a grandes empresas y algunas operaciones en los mercados de deuda pública.

Los comentarios en su informe semestral de estabilidad financiera se basan en las advertencias realizadas en los últimos meses por el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y otros dirigentes monetarios, aunque también acompañaron a la primera reducción de los requisitos de capital para los bancos británicos desde la crisis financiera mundial de 2008.

El Banco de Inglaterra consideró que el sector bancario británico estaba bien capitalizado y que el endeudamiento agregado de las empresas y los hogares seguía siendo bajo, pero observó riesgos en el extranjero y en otros rincones de los mercados financieros.

"Los riesgos para la estabilidad financiera han aumentado durante 2025", dijo el Banco de Inglaterra.

"Los riesgos globales siguen siendo elevados y persiste una gran incertidumbre en las perspectivas macroeconómicas mundiales. Las principales fuentes de riesgo son las tensiones geopolíticas, la fragmentación de los mercados comerciales y financieros y las presiones sobre los mercados de deuda soberana", añadió.

EL BANCO DE INGLATERRA VE LAS VALORACIONES DE LAS ACCIONES ELEVADAS POR LA IA

El entusiasmo de los inversores por la inteligencia artificial ha llevado las valoraciones de las acciones en Estados Unidos a su nivel más alto desde la burbuja de las puntocom, y en Reino Unido a su nivel más alto desde la crisis financiera mundial, estimó el banco central.

"Los vínculos más profundos entre las empresas de inteligencia artificial y los mercados de crédito, y las crecientes interconexiones entre esas empresas, significan que, si se produce una corrección del precio de los activos, las pérdidas en los préstamos podrían aumentar los riesgos para la estabilidad financiera", dijo el Banco de Inglaterra.

El banco central también señaló el colapso del fabricante estadounidense de piezas de automóviles First Brands y del concesionario y prestamista de automóviles Tricolor, que Bailey dijo en octubre que podría ser una advertencia de problemas mayores por venir.

El Banco de Inglaterra tiene previsto realizar una prueba de resistencia centrada en la capacidad de recuperación del ecosistema del mercado privado, de la que dará más detalles más adelante esta semana.

El banco central también destacó que el endeudamiento apalancado de los fondos de cobertura en el mercado de repos de "gilts" había alcanzado cerca de 100.000 millones de libras (US$132.000 millones) el mes pasado, dominado por un pequeño número de fondos de cobertura.

"Esto refuerza la necesidad de que los agentes del mercado se aseguren de que la gestión del riesgo de sus posiciones tiene en cuenta posibles perturbaciones, incluidos los cambios de correlación fuera de las normas históricas", dijo el BoE.

El banco central considera que el mercado de "gilts" se encuentra en una posición más firme que hace unos años, debido en parte a las medidas adoptadas para reforzar los fondos de inversión basados en el pasivo después de que el mercado de bonos se desplomara tras las propuestas presupuestarias de la entonces primera ministra Liz Truss.

(1 dólar = 0,7568 libras) (Información de David Milliken; edición de Kate Holton y Emelia Sithole-Matarise; edición en español de María Bayarri Cárdenas)