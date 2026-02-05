El BoE mantendrá los tipos de interés a la espera de una visión más clara de la inflación

Por William Schomberg

LONDRES, 5 feb (Reuters) -

Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga los tipos de interés sin cambios el jueves ⁠y deje abiertas sus opciones ⁠sobre cuándo volverá a recortarlos, a la espera de confirmar que el debilitamiento del mercado laboral reducirá las presiones inflacionistas.

El Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) mantendrá ⁠su tipo ‌de interés ​de referencia en el 3,75% en la reunión de febrero del Comité de Política Monetaria, ​según la abrumadora mayoría de los economistas encuestados por Reuters.

Reino Unido tiene los costes oficiales ‌de financiación más altos entre las grandes economías ricas ‌del mundo. La inflación del 3,4% registrada ​en diciembre fue también la más alta del Grupo de los Siete.

"A pesar del lento crecimiento y del debilitamiento del mercado laboral, el Banco de Inglaterra querrá más pruebas de que la inflación está bajando hacia su objetivo del 2%", dijo James Mashiter, gestor de carteras de renta fija de la empresa de gestión de activos SEI.

El gobernador Andrew Bailey afirmó tras la bajada de tipos de un cuarto de punto en diciembre que esperaba ⁠que la inflación cayera hasta el objetivo del 2% del Banco de Inglaterra en abril o mayo, en parte gracias ​a las medidas del presupuesto de noviembre de la ministra de Finanzas, Rachel Reeves.

El reciente debilitamiento del dólar frente a la libra esterlina, entre otras divisas, podría contribuir a acelerar esa caída.

Sin embargo, gran parte de la desaceleración de la inflación se deberá a factores puntuales, y el fuerte crecimiento salarial continuado podría significar que se recupere.

El economista de ING James Smith dijo que aún está ⁠fresco el recuerdo de la inflación superior al 11% en 2022 y que una reciente encuesta del Banco ​de Inglaterra que muestra que las expectativas de crecimiento salarial se mantienen en el 3,7% pesará sobre el Comité de Política Monetaria.

Sin embargo, los últimos datos oficiales sugieren que el crecimiento salarial del sector privado podría caer pronto ‍al 3%, lo que sería coherente con el objetivo de inflación del Banco de Inglaterra.

"Es probable que el mantra de esta semana sea mantener abiertas las opciones y dejar que los datos hablen por sí mismos", dijo Smith.

La rebaja de diciembre del Comité de Política Monetaria se aprobó por un estrecho margen de 5 votos a 4. ​Según datos de LSEG, la mayoría de los inversores apuestan por que no habrá movimientos hasta abril y posiblemente hasta julio, un ritmo mucho más lento que en 2025, cuando el Banco de Inglaterra rebajó cuatro veces el tipo de interés ‍bancario.

(Redacción de William Schomberg; editado por Catherine Evans; edición en español de Jorge Ollero Castela)