El BoE mantiene los tipos tras una ajustada votación y da señales de futuros recortes

Por William Schomberg, David Milliken y Andy Bruce

LONDRES, 5 feb (Reuters) -

El Banco de Inglaterra mantuvo los tipos de interés sin cambios el jueves, ⁠pero sólo tras una votación inesperadamente ajustada ⁠de 5 a 4, y dijo que esperaba una futura bajada si la fuerte caída de la inflación prevista para los próximos meses no resultaba ser algo pasajero.

A pesar de la fuerte ⁠reducción de ‌sus previsiones ​de crecimiento económico para este año en Reino Unido y del aumento del desempleo, el Banco de Inglaterra mantuvo ​su tipo de interés de referencia en el 3,75%.

La decisión coincidió con casi todas las previsiones de una encuesta ‌realizada por Reuters entre economistas antes de la reunión de febrero ‌del Comité de Política Monetaria.

Sin embargo, la encuesta ​había apuntado a una votación más contundente, de 7 a 2, a favor de no modificar los tipos.

BAILEY VE MARGEN PARA UN NUEVO RECORTE DE TIPOS

El gobernador Andrew Bailey fue uno de los cinco miembros del Comité de Política Monetaria que respaldaron la decisión de "mantener", aunque dijo que su postura probablemente cambiaría si la previsión de caída de la inflación hasta el objetivo del 2% del Banco de Inglaterra a partir de abril parecía sostenible.

"Tenemos que asegurarnos de que la inflación se mantenga ahí, por lo que hoy ⁠hemos mantenido los tipos sin cambios en el 3,75%", dijo Bailey en un comunicado. "Si todo va bien, debería haber margen para una nueva reducción ​del tipo bancario este año".

Bailey subrayó que no tenía en mente ninguna fecha concreta para la próxima bajada de tipos, pero el resultado de la votación, más ajustado de lo esperado, podría llevar a los inversores a adelantar sus apuestas sobre la próxima medida del Banco de Inglaterra.

Antes del anuncio del jueves, los mercados de futuros de tipos de interés valoraban como muy improbable una bajada en marzo y sólo un 60% de probabilidades en abril.

El Banco de Inglaterra ha actuado con ⁠cautela, ya que Reino Unido tiene la tasa de inflación más alta entre las grandes economías ricas del mundo.

El BoE ​recortó los tipos cuatro veces en 2025, incluida una reducción de un cuarto de punto en diciembre, que fue respaldada por una votación de 5 a 4.

Sin embargo, los dirigentes monetarios han subrayado que deben actuar con cautela, ya que se están acercando a un nivel de costes ‍de financiación que no es inflacionista ni supone un lastre para una economía que sigue luchando por superar las secuelas del Brexit, la pandemia del COVID-19 y la subida de los precios de la energía en 2022.

Se espera que el Banco Central Europeo mantenga su tipo de interés de referencia en el 2%, casi la mitad del del Banco de Inglaterra, más tarde el jueves.

El Banco de Inglaterra ​dijo que ahora espera que la inflación se sitúe en torno a su objetivo del 2% en abril, gracias en gran parte a las medidas incluidas en el presupuesto de la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, a finales de noviembre, mucho antes de lo esperado en sus previsiones de principios ‍de noviembre pasado. (Información de William Schomberg, David Milliken y Andy Bruce; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)