El BOE publica el Real Decreto para subir el sueldo de los funcionarios un 2,5% este año y un 1,5% en 2026

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el Real Decreto-ley para abonar la subida salarial del 2,5% para los funcionarios pactada para este año entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Además, este Real Decreto-ley, que entrará en vigor este mismo miércoles y que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros, permitirá que los salarios de los empleados públicos se actualicen desde el 1 de enero de 2026 un 1,5%.

Estos incrementos salariales de 2025 y 2026 forman parte de la subida global del 11% acordada la semana pasada por el Ministerio de Función Pública con UGT y CSIF para el periodo 2025-2028. CCOO, que no firmó en su día el acuerdo con el Gobierno, decidió sumarse ayer al mismo tras debatirlo en su Consejo Confederal.

En concreto, el 11% de aumento salarial pactado hasta 2028 se distribuirá en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

La subida de este año, del 2,5%, se abonará este mismo mes con efectos retroactivos desde el 1 de enero en un sólo pago. Para 2026 se aplicará un incremento salarial fijo del 1,5%, al que se añadiría medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%.

En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

Así, este Real Decreto-ley regula aquellos aspectos indispensables para aprobar, por un lado, el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año, y, por otro, el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2026, con efectos desde el 1 de enero.

Para 2025 se establece una subida salarial consolidable del 2,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2024, al tiempo que se incluyen las disposiciones necesarias para que dicho incremento se pueda hacer efectivo ya este año.

Esta subida vincula al personal de todas las administraciones públicas, es decir, a los casi 3,5 millones de empleados públicos contabilizados en España, pero el Real Decreto contempla en concreto el pago para los funcionarios de la Administración General del Estado.

Cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, tendrá que acordar la forma de pago de la subida del 3,5%. En la Administración General del Estado se abonará el alza del 2,5% este mismo mes, en una única paga.

UNA PAGA ÚNICA EN DICIEMBRE PARA LOS 540.000 FUNCIONARIOS DE LA AGE

De este modo, en el sector público estatal el incremento de 2025 se hará efectivo este mes de diciembre, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025.

Este pago adicional y único beneficiará a 540.000 efectivos del sector público estatal. A modo de ejemplo, para un salario medio de 3.300 euros brutos al mes, en diciembre se le abonaría una nómina adicional con los atrasos de 2025 por 1.140 euros aproximadamente.

Por su parte, el resto de las administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos relativos al ejercicio 2025, en el marco de la negociación sindical de cada ámbito de la administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios de 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en diciembre de 2025.

Para 2026, el Real Decreto-ley aprobado establece una subida salarial consolidable del 1,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025, con efectos de 1 de enero de 2026. Eso supone que entre diciembre de este año y enero del próximo año, los salarios habrán subido un 4%. Adicionalmente se aplicará otro incremento retributivo y consolidable del 0,5% si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5%.

Aunque para el conjunto de 2025-2028 la subida pactada es del 11%, los sindicatos estiman que, por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento salarial acumulado que experimentarán los empleados públicos en esos cuatro años podría llegar al 11,5%.

SE VOTARÁ LA PRÓXIMA SEMANA EN EL PLENO DEL CONGRESO

Aunque entra en vigor este miércoles, el Real Decreto-ley para la subida salarial de los funcionarios será votado en el Pleno del Congreso de la próxima semana.

Se da la circunstancia de que el Pleno de la próxima semana es el único que tiene programado el Congreso para el mes de diciembre, pues la semana que arranca el día 15 no habrá sesión plenaria por coincidir con la recta final de la campaña electoral extremeña, y después llegan los festivos de Navidad y Año Nuevo.

El Gobierno ha querido aprovechar este último Pleno del año para convalidar sus últimos decretos leyes, incluyendo el de los funcionarios.

Los decretos leyes entran en vigor al día siguiente o el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero en el plazo de un mes tienen que ser convalidados por el Congreso para seguir vigentes y, si no superan ese trámite, son derogados.