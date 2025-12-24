El BOE publica la subida de las pensiones para 2026

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la revalorización de las pensiones a partir del 1 de enero de 2026, con una subida del 2,7% para las pensiones contributivas y de clases pasivas, así como del 7% de las mínimas, mientras que las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4%, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La actualización de las pensiones forma parte de un Real Decreto-ley mucho más amplio mediante el que se prorrogan medidas del llamado 'escudo social', incluyendo la moratoria de desahucios para familias vulnerables o la prohibición del corte de suministros básicos y el bono social eléctrico, así como la prórroga del SMI.

En el caso de las pensiones, el Gobierno recuerda que, ante la falta de aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026 y dado que la revalorización de las pensiones no es objeto de la prórroga presupuestaria prevista en la Constitución Española, para su actualización debe recurrirse a la aprobación de un real decreto-ley.

Ante este escenario, considera "absolutamente urgente y necesaria la aprobación de este real decreto-ley", que aborda como cuestión urgente y prioritaria la revalorización de las pensiones y de otras prestaciones públicas para el año 2026.

De este modo, teniendo en cuenta el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual del IPC en los doce meses previos a diciembre y, en tanto se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, las pensiones abonadas por la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como las pensiones ordinarias y extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado, "se revalorizarán en 2026 con carácter general el 2,7 por ciento respecto del importe que tuvieran a 31 de diciembre de 2025".

En 2025 estas pensiones subieron un 2,8% porque la inflación media fue mayor, mientras que en 2024 aumentaron un 3,8% y en 2023 lo hicieron en un 8,5%.

De su lado, el complemento de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social y de las pensiones de Clases Pasivas del Estado para la reducción de brecha de género tendrá para 2026 un importe de 36,90 euros mensuales.

Desde el 1 de enero de 2026, el límite máximo para la percepción de las pensiones públicas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado causadas en 2026 será de 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales.

El incremento del 2,7% para 2026 beneficiará a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de a los más de 734.000 perceptores del Régimen de Clases Pasivas del Estado, cuyas pensiones también se revalorizarán un 2,7%.

Según cálculos del Ministerio de Inclusión, la revalorización del 2,7% para el próximo año supondrá, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en cerca de 500 euros anuales.

PENSIONES MÍNIMAS Y NO CONTRIBUTIVAS.

De su lado, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales quedará así fijada en 13.106,8 euros anuales, con una subida del 7,07%, y en 17.592,40 euros en los casos con cónyuge a cargo, lo que implica una revalorización del 11,4%.

En el caso de las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social de incapacidad y jubilación su importe anual será de 8.803,20 euros, o 629 euros mensuales en catorce pagas, lo que implica una subida el 11,4% en relación a los 7.905,80 euros de 2025.

Asimismo, la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanzará en 2026 los 5.962,80 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se situará en 8.942,40 euros anuales, un 2,7% más.

En el caso de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes con otras pensiones públicas tendrán un importe anual de 8.394,40 euros en 2026, mientras que aquellas pensiones SOVI concurrentes con pensiones de viudedad tendrán en 2026 un importe anual de 8.149,40 euros.

BASES MÁXIMAS.

En virtud de la reforma de pensiones, en 2024 entró en vigor la revalorización anual de las bases máximas en función del IPC. En el caso de las bases máximas, al IPC se le suma un cuantía fija de 1,2 puntos cada año del periodo 2024-2050.

Esto supone que, para el año próximo, la base máxima de cotización subirá un 3,9% (el 2,7% del IPC promedio de los últimos doce meses más un 1,2% adicional), lo que la situará en 5.101,2 euros mensuales.

Al tiempo que aumentará la base máxima de cotización, la pensión máxima se incrementará en 2026 con el IPC más un 0,115% adicional, según determinó la reforma de pensiones. De este modo, con la revalorización del 2,7% del IPC más ese porcentaje adicional, la pensión máxima se situará en 2026 en 3.359,6 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 3.267,6 euros de este año.

De su lado, para el ejercicio 2026, la cotización correspondiente al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, será de 0,90 puntos porcentuales. En concreto, cuando ese tipo de cotización deba ser objeto de distribución entre empresa y trabajador, el 0,75 por ciento será a cargo de la empresa y el 0,15 por ciento a cargo de la persona trabajadora.