El BoJ debatió la necesidad de seguir subiendo los tipos en su reunión de octubre, según las actas

Por Leika Kihara

TOKIO, 24 dic (Reuters) -

Los responsables de la política monetaria del Banco de Japón debatieron la necesidad de seguir subiendo los tipos de interés hasta niveles considerados neutros para la economía, y algunos argumentaron que hacerlo ayudaría a lograr un crecimiento estable a largo plazo, según mostraron las actas de su reunión de octubre.

Algunos de los nueve miembros de la junta también dijeron que la reciente caída del yen podría llevar a un rebasamiento de la inflación al aumentar los costes de importación, según las actas.

"Algunos miembros dijeron que, dado que el tipo de interés neutral era más alto que el tipo actual, ajustar el grado de acomodación monetaria de acuerdo con la mejora de la actividad económica y los precios ayudaría a lograr la estabilidad económica y de precios a largo plazo", mostraron las actas.

En la reunión de los días 29 y 30 de octubre, el Banco de Japón mantuvo los tipos de interés en el 0,5%, pero el gobernador Kazuo Ueda envió una señal clara sobre la posibilidad de una subida de tipos a corto plazo. Hajime Takata y Naoki Tamura, miembros de la línea dura, discreparon y propusieron sin éxito subir los tipos al 0,75%.

En la siguiente reunión de diciembre, el banco central subió los tipos al 0,75%, un nivel nunca visto en 30 años.

Las actas de octubre mostraron que muchos miembros ya veían las condiciones propicias para una subida de tipos, pero querían un poco más de claridad sobre si las empresas seguirían subiendo los salarios el próximo año en el contexto de persistente incertidumbre sobre el impacto del aumento de los aranceles estadounidenses.

Un miembro también señaló la incertidumbre sobre la dirección política de la nueva administración de la primera ministra Sanae Takaichi como una razón para mantenerse al margen, según mostraron las actas.

La reunión de octubre del Banco de Japón se celebró poco más de una semana después de la toma de posesión de la administración Takaichi el 21 de octubre, dejando a los responsables de la política del banco central con poco tiempo para sondear las opiniones del nuevo Gobierno sobre la política monetaria.