El BoJ discutió la necesidad de subir más los tipos tras la decisión de diciembre, según un resumen

Por Leika Kihara

TOKIO, 29 dic (Reuters) -

Los responsables de monetaria del Banco de Japón debatieron la necesidad de seguir subiendo los tipos de interés, incluso después de la subida de diciembre, y uno de ellos abogó por aplicar aumentos cada pocos meses, según se desprende de un resumen de opiniones en el que se destaca la atención de los responsables puesta sobre las presiones inflacionistas.

Algunos miembros de la Junta consideraron que los tipos de interés aún bajos de Japón son uno de los factores que debilitan el yen y contribuyen a las presiones sobre los precios, según el resumen publicado el lunes, lo que podría indicar que los movimientos de los tipos de cambio tendrán gran importancia en sus debates sobre futuras subidas de tipos. En su reunión de los días 18 y 19 de diciembre, el Banco de Japón (BoJ, por sus siglas en inglés) elevó el tipo de interés oficial del 0,5% al 0,75%, su nivel más alto en 30 años, dando otro paso histórico para poner fin a décadas de enorme estímulo monetario y costes de endeudamiento cercanos a cero.

En el resumen, muchos de los miembros de la Junta expresaron la necesidad de seguir aumentando el tipo de interés oficial del Banco de Japón, que sigue siendo significativamente negativo en términos ajustados a la inflación.

"Todavía hay una distancia considerable hasta los niveles considerados neutrales", mostraba una opinión, que añadía que el BoJ debería subir los tipos "pensando por el momento en intervalos de unos pocos meses".

Según otra opinión, la debilidad del yen y la subida de los tipos de interés a largo plazo se deben en parte a que el tipo de interés oficial del Banco de Japón es demasiado bajo en relación con la inflación.

"Elevar el tipo de interés oficial en el momento oportuno podría frenar las futuras presiones inflacionistas y contribuir a mantener bajos los tipos de interés a largo plazo", señalaba la segunda opinión.

Una tercera opinión también pedía que el Banco de Japón subiera "constantemente" los tipos para evitar quedarse rezagado a la hora de abordar el riesgo de una inflación demasiado alta, según el resumen.

Algunas de las opiniones, sin embargo, subrayaron la necesidad de actuar con cautela, teniendo en cuenta cómo afectan las medidas políticas del Banco de Japón a la evolución económica, de precios y financiera, a la hora de decidir futuras subidas de tipos.

"Dada la dificultad de identificar el tipo de interés neutral, el Banco no debería fijarse como objetivo un nivel concreto de este tipo, sino que debería ser flexible en su política monetaria, ya que se espera que el entorno de los tipos de interés en el extranjero también cambie", señalaba uno de los responsables. (Información de Leika Kihara, edición de Chang-Ran Kim y Muralikumar Anantharaman, edición en español de Jorge Ollero Castela)