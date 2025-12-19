El BoJ eleva los tipos de interés a su nivel más alto en 30 años y anuncia más subidas

Por Leika Kihara y Makiko Yamazaki

TOKIO, 19 dic (Reuters) -

El Banco de Japón aumentó los tipos de interés el viernes a niveles nunca vistos en tres décadas y señaló su disposición a nuevas subidas, dando otro paso histórico para poner fin a décadas de enorme apoyo monetario y costes de endeudamiento cercanos a cero.

La medida subraya la convicción del banco central de que Japón va camino de alcanzar de forma estable su objetivo de inflación del 2%, respaldado por el aumento de los salarios, y de que está preparado para continuar con la normalización de la política monetaria.

"A juzgar por los datos y las encuestas recientes, hay muchas probabilidades de que se mantenga el mecanismo por el que los salarios y la inflación aumentan moderadamente a la par", dijo el Banco de Japón en un comunicado, en el que explicaba la decisión de subir los tipos.

"Dado que los tipos de interés reales se encuentran en niveles significativamente bajos, el Banco de Japón continuará subiendo los tipos de interés" si se cumplen sus previsiones económicas y de precios, dijo el BoJ.

En una medida ampliamente esperada, el Banco de Japón elevó los tipos de interés a corto plazo del 0,5% al 0,75%, en la primera subida desde enero. La decisión se tomó por unanimidad.

Con esta medida, los tipos de interés alcanzan niveles desconocidos desde 1995, cuando Japón se tambaleaba tras el estallido de una burbuja de activos que llevó al Banco de Japón a una prolongada lucha contra la deflación.

Los mercados aguardan por la rueda de prensa del gobernador Kazuo Ueda posterior a la reunión, en busca de pistas sobre el ritmo y el alcance de las futuras subidas de tipos, que pueden tener repercusiones en el mercado mundial al alterar el estatus del yen como fuente barata de financiación para los inversores. "Al haber sido una de las principales divisas de financiación durante un periodo de tiempo prolongado, esperamos que el Banco de Japón siga siendo gradualista en su enfoque de la normalización de la política monetaria y señale claramente cualquier cambio futuro", dijo Mel Siew, gestor de carteras de crédito para Asia de Muzinich & Co en Singapur. El yen caía más de un 0,3%, hasta 156,02 por dólar, tras el anuncio de la política monetaria, que los mercados ya lo habían tenido en cuenta en gran medida.

El rendimiento de la deuda pública japonesa (JGB) a 10 años subía 3,5 puntos básicos, hasta situarse en el 2%, el nivel más alto desde mayo de 2006. (Información de Leika Kihara y Makiko Yamazaki; información adicional de Satoshi Sugiyama, Kantaro Komiya y Chang-Ran Kim; edición de Sam Holmes; edición en español de Paula Villalba)