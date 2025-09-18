El BoJ mantendrá tasas de interés estables ante riesgos de aranceles y desaceleración de EEUU

Por Leika Kihara

TOKIO, 19 sep (Reuters) - Se espera que el Banco de Japón mantenga las tasas de interés sin cambios el viernes, mientras los responsables de política monetaria buscan más claridad sobre si la economía puede soportar los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump y los crecientes indicios de debilidad de la economía estadounidense.

La reunión del Banco de Japón se produce tras la decisión del miércoles de la Reserva Federal de Estados Unidos de recortar las tasas de interés y anunciar más reducciones para frenar cualquier caída en un mercado laboral ya debilitado.

Una desaceleración del crecimiento estadounidense empañaría la senda de subidas de tasas del Banco de Japón al añadir tensiones a la frágil recuperación de Japón, que empieza a ver cómo las exportaciones se ven afectadas por los aranceles de Trump.

Los mercados se están centrando en la sesión informativa posterior a la reunión del gobernador Kazuo Ueda en busca de pistas sobre cuándo podría reanudar el Banco de Japón las subidas de tasas, suspendidas desde enero mientras los responsables políticos evalúan el impacto de los aranceles.

"Esperamos que el Banco de Japón suba las tasas a principios del año que viene, pero no está claro si las autoridades podrán tomar una decisión el próximo mes de octubre", dijo Kei Fujimoto, economista sénior de SuMi TRUST.

En la reunión de dos días que concluye el viernes, se espera ampliamente que el Banco de Japón mantenga las tasas de interés estables en el 0,5%.

La incertidumbre política complica aún más las perspectivas políticas del Banco de Japón, mientras el partido gobernante se prepara para una carrera por el liderazgo el 4 de octubre tras la decisión del primer ministro Shigeru Ishiba a principios de este mes de dimitir.

Según una encuesta de Reuters, la mayoría de los economistas espera otra subida de 25 puntos básicos para finales de año, pero los encuestados están divididos en cuanto a la fecha, y las apuestas se centran en octubre y enero. Aunque las incertidumbres mundiales dan al Banco de Japón buenas razones para ir despacio en las subidas de tasas, los precios de los alimentos, persistentemente elevados, y un mercado laboral tenso han llevado a algunos miembros de su consejo a advertir del riesgo de mantener los costos reales de los préstamos en negativo durante demasiado tiempo. Aunque Ueda ha subrayado la determinación del banco de seguir aumentando las tasas, ha prometido actuar con cautela ante la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles estadounidenses en la economía japonesa.

(Reporte de Leika Kihara; Edición de Sam Holmes; Edición en Español por Sofía Díaz Pineda)