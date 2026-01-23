El BoJ mantiene los tipos pero prepara al mercado para más subidas

Por Leika Kihara y Makiko Yamazaki

TOKIO, 23 ene (Reuters) - El Banco de Japón elevó el viernes su estimación de crecimiento y mantuvo el tono agresivo de sus proyecciones de inflación, al tiempo que mantuvo estables los tipos de interés, lo que muestra su confianza en que una recuperación moderada justifique un nuevo aumento de los aún bajos costes de endeudamiento.

Como muestra de su cautela ante los efectos inflacionistas de la debilidad del yen, el banco central señaló que la evolución de la divisa podría inducir a las empresas a repercutir el aumento de los costes de importación y hacer subir los precios de consumo subyacentes, un indicador clave para determinar el calendario de subidas de tipos.

Hajime Takata, miembro del Consejo, también propuso subir los tipos por segunda reunión consecutiva, lo que no encontró otras voces de apoyo, pero puso de relieve el impulso de línea dura dentro del banco central.

En una reunión de dos días que finalizó el viernes, el Banco de Japón mantuvo su tipo de interés oficial en el 0,75%, en una decisión ampliamente esperada tras haber subido el tipo del 0,5% en diciembre.

En un informe trimestral de perspectivas, el Banco de Japón elevó su previsión de crecimiento para los ejercicios fiscales de 2025 y 2026, y mantuvo su opinión de que la economía seguirá en la senda de una recuperación moderada.

También revisó al alza su previsión de inflación subyacente al consumo para el ejercicio fiscal 2026 hasta el 1,9% desde el 1,8% de hace tres meses, y añadió que los riesgos para las perspectivas económicas y de precios estaban prácticamente equilibrados.

"El mecanismo por el cual los salarios y los precios suben moderadamente en tándem se mantendrá, lo que permitirá que la inflación subyacente siga aumentando moderadamente", dijo el BoJ en el informe.

Los mercados se centran en la rueda de prensa posterior a la reunión del gobernador Kazuo Ueda en busca de pistas sobre cuándo podría volver a subir los tipos el BJ, una decisión complicada por un nuevo episodio de volatilidad en los mercados provocado por la decisión de la primera ministra Sanae Takaichide convocar elecciones anticipadas el mes que viene.

(Información de Leika Kihara y Makiko Yamazaki; información adicional de Kantaro Komiya y Satoshi Sugiyama; edición de William Mallard y Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)