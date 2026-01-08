El BoJ mantiene una visión optimista de la economía y prevé que continúen las subidas salariales

Por Leika Kihara

TOKIO, 8 ene (Reuters) -

El Banco de Japón dijo el jueves que las economías regionales del país se estaban recuperando gradualmente y que muchas empresas veían la necesidad de seguir subiendo los salarios, señalando su optimismo sobre unas perspectivas que podrían justificar una nueva subida de los tipos de interés, aún bajos.

En una reunión de sus directores regionales, el banco central mantuvo su evaluación económica para las nueve regiones en comparación con hace tres meses, afirmando que se estaban recuperando gradualmente.

En un resumen de las encuestas realizadas por las sedes regionales, el BoJ también dijo que muchas empresas veían la necesidad de aumentar los salarios en el año fiscal 2026 más o menos al mismo ritmo que en 2025, lo que refleja los altos beneficios empresariales y un mercado de trabajo ajustado.

Algunas regiones, sin embargo, dijeron que las empresas más pequeñas estaban preocupadas porque podrían tener dificultades para aumentar los salarios en el fiscal 2026 tanto como en 2025, mostró el resumen.

Muchas regiones observaron que las empresas seguían repercutiendo el aumento de los costes de los insumos, la mano de obra y la distribución a través de subidas de precios, y algunas afirmaron que estaban considerando la posibilidad de subir los precios para incorporar los mayores costes derivados de la reciente caída del yen, según el resumen.

La evaluación subraya la creciente convicción del Banco de Japón de que la economía japonesa está capeando el golpe de los aranceles más altos de EEUU y viendo un ciclo de aumento de los salarios y la inflación que justificaría nuevas subidas de tipos.

"Mientras que algunas regiones dijeron que las exportaciones y la producción se estaban debilitando debido al impacto de los aranceles estadounidenses y la intensificación de la competencia de las empresas asiáticas, otras dijeron que las empresas estaban disfrutando de sólidos pedidos que reflejan la creciente demanda mundial, principalmente de bienes relacionados con la inteligencia artificial", dice el resumen. (Información de Leika Kihara; edición de Muralikumar Anantharaman y Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)