El BoJ prepara a los mercados para un alza de tipos ante la inquietud por la caída del yen

Por Leika Kihara

TOKIO, 26 nov (Reuters) -

El Banco de Japón está preparando a los mercados para una posible subida de los tipos de interés tan pronto como el mes que viene, según algunas fuentes, reactivando el anterior lenguaje de línea dura a medida que vuelven las preocupaciones sobre la fuerte caída del yen y se desvanece la presión política para que el banco mantenga los tipos bajos.

Un cambio en la comunicación del BoJ durante la semana pasada ha vuelto a centrar el foco en los riesgos inflacionarios de un yen débil, en contraste con las preocupaciones anteriores sobre la economía de EEUU. Según informaron a Reuters dos fuentes cercanas al pensamiento del banco, estos comentarios estaban destinados a recordar a los mercados que una subida de tipos en diciembre seguía siendo posible.

El giro hacia una postura de línea dura también se produce tras una clave entre la primera ministra Sanae Takaichi y el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, la semana pasada, que pareció eliminar las objeciones políticas inmediatas a las subidas de tipos por parte del nuevo Gobierno.

Sin duda, la decisión de subir los tipos en diciembre o esperar hasta enero sigue estando muy reñida, ya que la decisión de la Reserva Federal de EEUU, que se producirá una semana antes que la del Banco de Japón, influirá en los movimientos del yen, según una de las fuentes.

Sin embargo, las recientes declaraciones de varios representantes, entre ellos Ueda, reflejan una opinión cada vez más extendida en el seno del Banco de que la debilidad del yen se ha convertido en una tendencia y podría hacer subir la inflación más que en el pasado, según ambas fuentes.

"Está claro que el Banco de Japón está emitiendo señales intencionadamente para asegurarse de no sorprender a los mercados en caso de que decida subir los tipos en diciembre", dijo Naomi Muguruma, estratega jefe de bonos de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Según una encuesta de Reuters, una escasa mayoría de economistas espera que el Banco de Japón suba los tipos en su próxima reunión, que se celebrará los días 18 y 19 de diciembre. Todos ellos prevén una subida hasta el 0,75% en marzo del año que viene.

EL CORO DE LÍNEA DURA GANA FUERZA

Cada vez son más los miembros del Consejo que consideran que las condiciones están maduras para subir los tipos. Junko Koeda dijo la semana pasada que el BoJ debe seguir subiendo los tipos de interés reales, ya que los precios han sido "relativamente fuertes".

En una entrevista publicada el sábado, Kazuyuki Masu afirmó que "se acerca" el momento de una subida de tipos, comentarios que el martes hicieron subir el rendimiento de la deuda pública a 5 años hasta máximos de 17 años.

Estos comentarios abren la posibilidad de que Koeda y Masu se unan a otros dos restrictivos del consejo de nueve miembros que propusieron, sin éxito, en septiembre y octubre subir los tipos del 0,5% al 0,75%.

Incluso Ueda, considerado por los mercados como el más moderado del Consejo, dijo el viernes ante el Parlamento que el Banco de Japón debatiría la "viabilidad y el calendario" de una subida de tipos en las próximas reuniones, lo que supone un cambio de tono respecto a anteriores declaraciones en las que afirmaba que no tenía un calendario preestablecido para cambiar de política.

Y lo que es más importante, la debilidad del yen podría afectar a la inflación subyacente, un indicador clave que el Banco de Japón tiene en cuenta a la hora de decidir cuándo subir los tipos, lo que indica que ahora considera que los movimientos de las divisas tienen un impacto más duradero en los precios.

(Información de Leika Kihara; información adicional de Makiko Yamazaki y Yoshifumi Takemoto en Tokio, Tom Westbrook en Singapur; edición de Sam Holmes; edición en español de María Bayarri Cárdenas)