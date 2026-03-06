El boj probablemente pospondrá la subida de tipos hasta junio o julio, según un execonomista jefe

Por Leika Kihara

TOKIO, 6 mar (Reuters) -

Es probable que el Banco de Japón aplace la ‌subida de los tipos ‌de ⁠interés hasta junio o julio, ya que el conflicto en Oriente Medio no da señales de remitir ​y se ⁠prevé ⁠que mantenga a los mercados en vilo, según declaró el viernes ​su antiguo economista jefe, Seisaku Kameda.

Antes de los ataques de ‌Estados Unidos e Israel contra Irán, el ​Banco de Japón probablemente ​tenía la mirada puesta en una subida de tipos en abril, como reflejan los comentarios del gobernador Kazuo Ueda, que señalaban su disposición a subir los tipos de nuevo si las subidas anteriores no perjudicaban ​de forma significativa a la economía, dijo Kameda.

Si el conflicto resulta ser de corta ⁠duración y se calma este mes, el Banco de Japón podría optar por subir ‌su tipo de interés oficial del 0,75% al 1,0% en abril, dijo a Reuters en una entrevista.

Sin embargo, dado que no se vislumbra un final a corto plazo de la guerra, es probable que el Banco de Japón espere hasta junio o julio para evitar ‌cambiar la política en un momento de gran volatilidad en los mercados, ⁠afirmó Kameda.

"El Banco de Japón ya va con retraso ‌a la hora de abordar la creciente presión ⁠inflacionista. El riesgo de llegar demasiado tarde podría ⁠aumentar aún más con el aumento de los precios del petróleo y la debilidad del yen", dijo. "Pero con los mercados tan nerviosos y la probabilidad de un final temprano del conflicto desvaneciéndose, ‌el Banco de Japón probablemente ​no tenga más remedio que mantenerse al margen", dijo Kameda, que está muy al tanto de los análisis económicos y el enfoque del banco central. (Información de Leika Kihara; ‌edición de Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)