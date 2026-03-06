El BoJ probablemente pospondrá la subida de tipos hasta junio o julio, según un execonomista jefe
Por Leika Kihara
TOKIO, 6 mar (Reuters) -
Es probable que el Banco de Japón aplace la subida de los tipos de interés hasta junio o julio, ya que el conflicto en Oriente Medio no da señales de remitir y se prevé que mantenga a los mercados en vilo, según declaró el viernes su antiguo economista jefe, Seisaku Kameda.
Antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Banco de Japón probablemente tenía la mirada puesta en una subida de tipos en abril, como reflejan los comentarios del gobernador Kazuo Ueda, que señalaban su disposición a subir los tipos de nuevo si las subidas anteriores no perjudicaban de forma significativa a la economía, dijo Kameda.
Si el conflicto resulta ser de corta duración y se calma este mes, el Banco de Japón podría optar por subir su tipo de interés oficial del 0,75% al 1,0% en abril, dijo a Reuters en una entrevista.
Sin embargo, dado que no se vislumbra un final a corto plazo de la guerra, es probable que el Banco de Japón espere hasta junio o julio para evitar cambiar la política en un momento de gran volatilidad en los mercados, afirmó Kameda.
"El Banco de Japón ya va con retraso a la hora de abordar la creciente presión inflacionista. El riesgo de llegar demasiado tarde podría aumentar aún más con el aumento de los precios del petróleo y la debilidad del yen", dijo. "Pero con los mercados tan nerviosos y la probabilidad de un final temprano del conflicto desvaneciéndose, el Banco de Japón probablemente no tenga más remedio que mantenerse al margen", dijo Kameda, que está muy al tanto de los análisis económicos y el enfoque del banco central. (Información de Leika Kihara; edición de Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)