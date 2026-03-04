El BoJ seguirá subiendo los tipos de interés con atención al impacto del conflicto de Oriente Medio

Por Leika Kihara

TOKIO, 4 mar (Reuters) -

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo el miércoles que el banco central seguirá subiendo los tipos de interés si se cumplen sus previsiones económicas y de precios, al tiempo que seguirá de cerca las repercusiones del conflicto en Oriente Medio.

En su intervención ante el Parlamento, Ueda señaló que los acontecimientos en Oriente Medio podrían tener un enorme impacto en la economía mundial, incluida la de Japón, debido al aumento de los costes energéticos y a los movimientos del mercado.

"El aumento de los precios del crudo empeoraría los términos de mercado de Japón y perjudicaría a la economía, lo que a su vez podría ejercer una presión a la baja sobre la inflación subyacente", afirmó Ueda.

"Sin embargo, si el aumento del precio del petróleo persiste, también podría impulsar la inflación subyacente al aumentar las expectativas de inflación a medio y largo plazo de los hogares y las empresas", añadió.

Cuando se le preguntó sobre la reciente caída del yen, Ueda respondió que el banco central estaba analizando "muy cuidadosamente" cómo los movimientos del tipo de cambio podrían afectar a la evolución actual y futura de los precios.

También señaló que los salarios deben aumentar significativamente para que Japón alcance de forma sostenible y estable su objetivo de inflación del 2%.

"El Banco de Japón no puede ejercer una fuerte influencia sobre el crecimiento real de los salarios", que viene determinado principalmente por la productividad laboral a medio y largo plazo, dijo Ueda.

"Pero aplicaremos una política monetaria para que Japón alcance de forma sostenible y estable nuestro objetivo de inflación, acompañado de aumentos salariales", afirmó. (Información de Leika Kihara; edición de Jamie Freed y Sam Holmes; editado en español por Patrycja Dobrowolska)