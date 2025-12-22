El BoJ subirá los tipos de interés hasta el 1,5% con Ueda, según un exdirigente del banco

Por Leika Kihara

TOKIO, 22 dic (Reuters) -

El Banco de Japón probablemente subirá los tipos de interés tres veces más, hasta el 1,5%, durante el mandato que le queda al gobernador Kazuo Ueda, hasta principios de 2028, dijo el lunes a Reuters Makoto Sakurai, antiguo miembro del consejo del banco central.

La primera subida al 1,0% podría producirse en torno a junio o julio del próximo año, dependiendo de la fortaleza de la economía estadounidense, así como de la evolución de los salarios y los precios internos, dijo Sakurai. Más subidas de tipos podrían resultar más complicadas, ya que acercarían los costes de los préstamos a niveles considerados neutrales para la economía y suscitarían las críticas de los asesores de reflación de la primera ministra de sesgo acomodaticio, Sanae Takaichi, dijo en una entrevista.

"El Banco de Japón no lo dirá públicamente, pero probablemente considera que el 1,75% es el nivel estimado de tipos neutrales. Una subida al 1,5% se situaría cómodamente por debajo de ese nivel y dejaría al Banco de Japón margen suficiente para recortar los tipos si fuera necesario", dijo Sakurai, que mantiene un estrecho contacto con los dirigentes monetarios actuales.

El Banco de Japón podría subir los tipos dos veces durante el próximo año fiscal, que comienza en abril de 2026, si el sólido crecimiento de EEUU apunta la economía japonesa y la inflación nacional se mantiene por encima del objetivo del 2% fijado por el banco central, dijo. Si aumenta la incertidumbre sobre las perspectivas económicas de EEUU y la inflación nacional se modera significativamente, el BoJ podría optar por subir los tipos una sola vez en el año fiscal 2026 y retrasar nuevas subidas hasta 2027, dijo Sakurai.

"El Banco de Japón probablemente quiera reanudar las subidas de tipos a un ritmo aproximado de una vez cada seis meses. Pero parece un poco preocupado por el riesgo de enfrentarse a la oposición del Gobierno", dijo.

"Eso puede haber estado detrás de la ambigua comunicación de Ueda", añadió.

El viernes, el Banco de Japón subió los tipos de interés del 0,5% al 0,75%, llevando los costes de endeudamiento a un nivel nunca visto en 30 años, en otro paso histórico hacia el fin de décadas de enorme apoyo monetario.

La subida al 0,75% acerca el tipo de interés oficial del Banco de Japón a la parte inferior del intervalo estimado entre el 1,0% y el 2,5% del tipo neutral japonés, es decir, el tipo que no enfría ni estimula la economía.

Si bien Ueda dijo que aún quedaba una cierta distancia hasta que el tipo de interés oficial alcanzara el nivel más bajo de la horquilla estimada, no aclaró cuántas subidas llevarían realmente los tipos al nivel neutral.

(Información de Leika Kihara; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)