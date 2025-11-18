El borrador de acuerdo en la COP30 es un "surtido" de medidas, dice comisario europeo a la AFP
El responsable europeo para las negociaciones climáticas, el comisario Wopke Hoekstra, calificó este martes de "surtido" de medidas la propuesta de compromiso de la...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El responsable europeo para las negociaciones climáticas, el comisario Wopke Hoekstra, calificó este martes de "surtido" de medidas la propuesta de compromiso de la presidencia brasileña de la COP30.
"Como siempre en esta fase de las negociaciones, esto es un surtido de cosas", dijo Hoekstra a la AFP en la cumbre climática en Belém, tras la publicación de un texto preliminar de acuerdo.
La Unión Europea descarta revisar los compromisos financieros contra el cambio climático o "dejarse arrastrar a una conversación falsa sobre medidas comerciales" después de la publicación de un borrador de acuerdo en la cumbre de la ONU COP30.
jmi-np/jz/mel
Más leídas
- 1
Decreto: Milei le dio otro golpe al Instituto de la Yerba para “impedir su intromisión” en el mercado
- 2
El Trambús realizó su recorrido inaugural por la ciudad: el veredicto de los pasajeros
- 3
Andrés Bordoy, asistente de Los Pumas: “Todavía tenemos la espina de lo que pasó en julio con Inglaterra”
- 4
Ayrton Costa, cada día más firme en Boca: “La convivencia mejoró y eso se ve en la cancha”