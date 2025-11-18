El borrador de acuerdo en la COP30 es un "surtido" de medidas, dice comisario europeo a la AFP

El responsable europeo para las negociaciones climáticas, el comisario Wopke Hoekstra, calificó este martes de "surtido" de medidas la propuesta de compromiso de la presidencia brasileña de la COP30.

"Como siempre en esta fase de las negociaciones, esto es un surtido de cosas", dijo Hoekstra a la AFP en la cumbre climática en Belém, tras la publicación de un texto preliminar de acuerdo.

La Unión Europea descarta revisar los compromisos financieros contra el cambio climático o "dejarse arrastrar a una conversación falsa sobre medidas comerciales" después de la publicación de un borrador de acuerdo en la cumbre de la ONU COP30.

