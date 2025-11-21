El borrador de la COP30 renuncia a lograr un acuerdo para abandonar los combustibles fósiles

BELÉM, Brasil, 21 de noviembre (Reuters)

En la última propuesta de acuerdo de la COP30 sobre acción climática se ha descartado un intento de lograr un consenso sobre cómo abandonar los combustibles fósiles, según se desprende de un borrador publicado a primera hora del viernes por Naciones Unidas.

En la cumbre de la ONU sobre el clima, algunos países han presionado para que se establezca una "hoja de ruta" que determine cómo los países deben cumplir la promesa, realizada en la COP28 hace dos años, de abandonar los combustibles fósiles.

Otros se han resistido a cualquier nuevo acuerdo sobre el tema.

La primera versión del último acuerdo, publicada esta semana, contenía una serie de opciones de redacción sobre el tema, pero estas se han eliminado por completo de la última versión.

La propuesta del viernes aún debe ser aprobada por consenso en la cumbre y podría ser objeto de nuevas negociaciones. (Información de William James; edición de Hugh Lawson; edición en español de Jorge Ollero Castela)