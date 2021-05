El Borussia Dortmund confía en poder retener al noruego Haaland

El directivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, dijo confiar en que el noruego Erling Haaland permanezca en el club la próxima temporada a pesar de ser el "delantero más promocionado del mundo" y de las recientes declaraciones del representante de Haaland, Mino Raiola.

"Entiendo que Erling Haaland jugará en el Borussia Dortmund en la nueva temporada", declaró el responsable de jugadores profesionales del club de la Bundesliga al programa "Doppelpass" de la emisora Sport1.

El ex capitán del Dortmund no ve motivos para dudar de lo pactado anteriormente. "Erling está totalmente de acuerdo. Lo veo cada día y puedo decir que se identifica completamente con el club", indicó.

Si bien el club germano declaró que no dejará marchar a Haaland, su representante, Mino Raiola sugirió que el noruego podría irse del Dortmund a pesar de tener contrato hasta 2024 y no tener cláusula de rescisión este verano.

"Si viene un club como el Barcelona o el Madrid, tan grande y con tanta historia, es difícil decir que no", declaró Raiola al diario español AS (sábado).

"Tenemos que esperar y ver si esta declaración del club se mantiene hasta el 1 de septiembre", dijo el representante del futbolista.

"Conocemos muy bien a Mino Raiola. Por eso una o dos declaraciones no nos sorprenden. No somos ingenuos y sabemos que estamos hablando probablemente del delantero más promocionado del mundo en estos momentos. Las especulaciones no se detendrán", comentó Kehl.

El directivo también se refirió a los rumores que rodean a Edin Terzic. Al parecer, varios clubes de la Bundesliga manifestaron su interés por el entrenador de 38 años tras el reciente repunte del equipo.

"Nos lo tomamos con calma. Tenemos una relación de confianza muy, muy fuerte. Edin lleva mucho tiempo en el Borussia Dortmund. Conoce y ama este club", destacó Kehl. Añadió que Terzic no tendrá problemas para volver a su antiguo papel de co-entrenador con el futuro entrenador jefe Marco Rose.

"Si se acercara en algún momento para hablar con nosotros, no nos negaríamos. Pero (Terzic) ha subrayado que puede imaginarse muy bien en el equipo con Marco Rose", destacó.