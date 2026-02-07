El Borussia Dortmund se sitúa a tres puntos del Bayern tras ganar en Wolfsburgo

La cabeza de la Bundesliga se aprieta por momentos en la 21ª fecha. El Borussia Dortmund, que se impuso este sábado 2-1 en la cancha del Wolfsburgo, está ya a sólo tres puntos del líder Bayern de Múnich, que recibe el domingo al Hoffenheim (3º)

El volante alemán Julian Brandt (38) y el delantero guineano Serhou Guirassy (88') marcaron los goles del conjunto de la cuenca del Ruhr, que cuenta por victorias sus cinco últimos partidos de liga y que no pierde en la competición doméstica desde el 18 de octubre, precisamente ante un Bayern en una inercia más negativa, con una derrota y un empate en las dos últimas fechas.

En la zona baja, el Maguncia escapó de la quema tras su victoria -tercera consecutiva- por 2-0 ante el Augsburgo con doblete de Nadiem Amiri.

La sorpresa del día se produjo en Hamburgo, donde el Stuttgart, cuarto de la Bundesliga, perdió en la cancha del penúltimo, el St. Pauli (2-1).

En el último partido del sábado, Bayer Leverkusen (6º) visita al Borussia Mönchengladbach.