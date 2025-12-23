El bote de la lotería Powerball alcanza los US$1.700 millones tras otra noche sin ganador

El premio principal de la lotería Powerball ha alcanzado la asombrosa cifra de US$1.700 millones, después de que el 46to sorteo pasara sin un gran ganador.

Los números sorteados el lunes por la noche fueron 3, 18, 36, 41, 54 y el 7 en la bola Powerball.

Desde el 6 de septiembre ha habido 46 sorteos consecutivos sin un gran ganador.

El próximo sorteo será el miércoles en la víspera de Navidad, y se espera que el premio sea el cuarto más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos.

Las probabilidades de Powerball de uno en 292,2 millones están diseñadas para generar grandes premios, con botes que crecen a medida que se acumulan cuando nadie gana. Los responsables de la lotería señalan que las probabilidades son mucho mejores para los muchos premios menores del juego. Hay tres sorteos cada semana.

El gran premio estimado de US$1.600 millones se destina a un ganador que opta por recibir 30 pagos durante 29 años a través de una anualidad. Los ganadores casi siempre eligen la opción de efectivo del juego, que para el sorteo del lunes por la noche sería un estimado de US$735,3 millones.

Los boletos de Powerball cuestan dos dólares, y el juego se ofrece en 45 estados más Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

La videoperiodista de Associated Press Emilie Megnien en Atlanta contribuyó a este despacho.

Olivia Diaz forma parte del proyecto Statehouse News Initiative de The Associated Press/Report for America. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.