El Bournemouth ficha al atacante brasileño Rayan, joya de la cantera de Vasco da Gama

El Bournemouth inglés fichó al prometedor atacante brasileño Rayan, de 19 años, procedente del Vasco da Gama, anunciaron este martes ambos clubes.

Rayan se consolidó el año pasado como una de las grandes promesas del fútbol brasileño, con 14 goles en el Brasileirão, cinco en la Copa de Brasil y uno en la Sudamericana con la camiseta del equipo de Rio de Janeiro.

El futbolista firmó contrato hasta el final de la temporada 2031-2032 del fútbol europeo, informó el Bournemouth en un comunicado.

Según la prensa brasileña, la transferencia asciende a 35 millones de euros, convirtiéndose en la mayor venta que han hecho los cruzmaltinos en su historia.

"Llega a la costa sur de Inglaterra tras un año 2025 excepcional (...), lo que confirma su creciente reputación como uno de los delanteros jóvenes más dinámicos del fútbol actual", festejó el Bournemouth, que ocupa el decimotercer lugar de la Premier League.

"Me siento muy honrado", dijo Rayan, citado en el comunicado. "Es un club que forma a muchos talentos, así que estoy muy feliz de estar aquí", agregó.

Vasco da Gama, al confirmar la venta, le deseó "suerte" en su "nuevo reto".