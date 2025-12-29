El boxeador Anthony Joshua, herido leve en un accidente mortal en Nigeria

El boxeador británico Anthony Joshua, excampeón del mundo de pesos pesados, resultó "herido leve" este lunes en un accidente de tráfico en Nigeria en el que murieron dos personas, anunció la policía.

"El vehículo que transportaba a Anthony Joshua se vio implicado en un accidente cuyas circunstancias están siendo investigadas", declaró un portavoz de la policía del Estado de Ogun (sudoeste) en un comunicado, explicando que el púgil viajaba "sentado en la parte trasera del vehículo".

Ogun, situado al norte de la capital económica del país, Lagos, se llena en estas fechas de turistas y de expatriados.

Imágenes en internet mostraban a Joshua, un ciudadano británico cuyos padres nacieron en Nigeria, sin camiseta y rodeado de lo que parecían ser restos de cristales de una ventanilla rota.

De vacaciones

El promotor del boxeador, Eddie Hearn, declaró a Daily Mail Sport que el boxeador estaba de vacaciones con la familia.

"Estamos intentando ponernos en contacto con Anthony y mientras tanto no queremos especular sobre cómo se encuentra, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes", afirmó en un primer momento.

La policía informó que el accidente, en el que fallecieron dos personas que iban en el coche de Joshua, ocurrió sobre las 10:00 GMT en la ciudad de Makun, en la autopista entre Lagos e Ibadan.

Las Fuerzas de Seguridad Vial de Nigeria informaron en un comunicado que el Lexus en el que viajaba Joshua "parecía sospechoso de ir superando el límite de velocidad, perdió el control durante un adelantamiento y se estrelló contra un camión que estaba aparcado fuera de la carretera".

Un testigo del accidente afirmó a la revista Punch News que Joshua viajaba en un convoy de dos vehículos y estaba sentado detrás del conductor.

"El pasajero que iba junto al conductor y la persona que iba al lado de Joshua murieron en el acto", declaró Adeniyi Orojo a Punch News.

La policía dio la misma versión, indicando que los dos fallecidos eran "pasajeros en el vehículo" que "perdieron la vida en el lugar de los hechos".

La identidad de las víctimas, "dos ciudadanos extranjeros" según un portavoz del gobernador del Estado de Ogun, no fue revelada.

Mensaje de Jake Paul

Según un testigo preguntado por la AFP, que dijo llamarse Kunle, el camión "no estaba estacionado en el momento del accidente", lo que contradice la versión oficial.

"La gente acudió rápido para ayudar, sin saber quién estaba en el interior del vehículo", declaró este hombre de 27 años. "Cuando llegamos nos dimos cuenta de que ahí dentro estaba Anthony Joshua", apuntó.

Los responsables de la seguridad vial en Nigeria indicaron que el coche en el que viajaba Joshua fue remolcado hasta el puesto de policía de Sagamu, situado en las cercanías del lugar del accidente.

Este mes, el boxeador británico noqueó al YouTuber reconvertido a boxeador Jake Paul, en un evento respaldado por Netflix y celebrado en Miami.

"La vida es mucho más importante que el boxeo. Rezo por las víctimas, por AJ (Anthony Joshua) y por todas las personas afectadas por el trágico accidente de hoy", reaccionó Jake Paul en la red social X.

Joshua, campeón olímpico en Londres 2012, registró varias derrotas que mancharon su palmarés, la última de ellas en septiembre de 2024 ante su compatriota Daniel Dubois.

Al término de la reciente victoria ante Paul, Joshua lanzó un desafío al también británico Tyson Fury, igualmente excampeón de los pesos pesados y con el que nunca se enfrentó anteriormente.