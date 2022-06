El bozeador Tommy Fury anuncia que Estados Unidos no le pèrmite la entrada en su territorio

El boxeador británico Tommy Fury, hermanastro del campeón del mundo de los pesados Tyson Fury, denunció este martes a través de Instagram que las autoridades estadounidenses no le permiten viajar a ese país, donde debía dar una conferencia de prensa de presentación de un combate previsto para comienzos de agosto.

El joven púgil de 23 años, que el 6 de agosto tiene previsto pelear en Nueva York contra el actor, Youtuber y boxeador de Artes Marciales Mixtas Jake Paul, explicó en un vídeo grabado el lunes por la noche que su petición de visado para entrar en Estados Unidos le fue denegado.

"Mi equipo y yo llegamos esta mañana al aeropuerto de Heathrow pata tomar el avión. Desde que llegué al aeropuerto, me aislaron y un agente de la seguridad interior norteamericana me dijo que mi ESTA (autorización electrónica de viaje) había sido rechazada y que no podía viajar a Estados Unidos por una razón que supuestamente debería conocer".

"Puedo decir que no he hecho nada malo y que no tengo ni idea de la razón por la que no estoy autorizado a viajar a Estados Unidos", precisó.

Paul reaccionó a través de Twitter: "Tommy, poco importa lo que intentes para librarte de este combate, voy a hacer todo lo que pueda para no dejar que te escapes".

