El Brasileirao fija la mirada en el descenso y Neymar responde por el Santos

Con las plazas de Libertadores definidas y el título prácticamente resuelto, la atención en el Brasileirao se desplaza hacia la zona baja de la tabla, donde Neymar volvió a rescatar al Santos y la lucha por la permanencia se vuelve cada vez más dramática.

A continuación, las tres escenas que marcaron la 36ª jornada del Brasileirao.

Neymar al rescate

Neymar, el gran nombre del Brasileirao, lideró al Santos hacia una victoria imprescindible por 3-0 ante Sport Recife, resultado que le permite escapar de la zona de descenso.

Pese a las especulaciones de la prensa sobre una posible ausencia por el resto de la temporada debido a sus problemas de rodilla, Neymar fue titular en el duelo decisivo ante el colista.

Abrió el marcador con un disparo colocado, sirvió desde el córner el tercer gol y generó varias ocasiones claras para aumentar su cuenta.

Muy activo desde el arranque, Neymar asumió el liderazgo del equipo y terminó ovacionado por todo el Vila Belmiro, que se puso en pie cuando el astro dejó el campo en el minuto 89.

"El líder muchas veces nace así. Hay muchos tipos de liderazgo. Estoy dentro de un grupo de fútbol, con liderazgos diferentes, algunos de palabras, otros siendo ejemplo entrenando, otros que lo son naturalmente y tienen este don de liderazgo", declaró su entrenador, el argentino Juan Pablo Vojvoda.

"Neymar tiene su liderazgo y a partir de esto, con su compromiso, con su influencia, va influenciando a todos los que están alrededor", agregó.

Con la victoria, el Santos deja la zona de descenso aunque tiene los mismos puntos que el Internacional (41), primer equipo en la zona baja, aunque los santistas tienen un gol más en el saldo general.

Adiós, Ramón

El Internacional de Porto Alegre destituyó al veterano entrenador argentino Ramón Díaz tras caer goleado 5-1 en casa del Vasco da Gama y terminar la jornada en zona de descenso.

Díaz estuvo poco más de dos meses en el banquillo colorado, en el que logró únicamente tres victorias, cinco empates y cinco derrotas en los 13 partidos dirigidos.

La goleada en Rio de Janeiro fue la gota que colmó la paciencia de la directiva del Inter, que ve como el equipo está en caída libre hacia la Serie B, división en la que apenas descendió una vez (2016).

Minutos después del anuncio del despido de Ramón Díaz y su cuerpo técnico, el Inter anunció la contratación del veterano Abel Braga, de 73 años y que iniciará su octava etapa en el Colorado.

"Si no creyera (en la salvación), no hubiera venido", dijo Braga en su llegada a Porto Alegre este domingo.

Al Inter le quedan dos partidos para intentar salvarse: visita al Sao Paulo y termina la temporada recibiendo en casa al Bragantino.

Palermo, el revulsivo

El legendario delantero argentino Martín Palermo inició en septiembre su primera aventura como técnico en Brasil, con la única misión de rescatar un Fortaleza hundido y con pie y medio en la Serie B.

En menos de 3 meses, Palermo le devolvió la ilusión al Laion, que este domingo ganó 1-0 al Atlético Mineiro, en partido atrasado de la jornada 35, y quedó a un punto de la salvación.

En 15 partidos dirigiendo al Fortaleza, Palermo tiene un balance de 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas, cifras que contrastan con las 3 victorias que apenas tenía el equipo cearense en las primeras 21 jornadas, antes de la llegada del argentino.

"Tenemos que luchar hasta el final y sumar puntos. Lo importante para nosotros es estar fuera del descenso en la última jornada", declaró el volante Sasha.

El Fortaleza se jugará la salvación en los dos últimos partidos, en los que recibe al Corinthians y visita al Botafogo.

