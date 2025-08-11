El Brasileirao llega a su ecuador sin definir su campeón parcial

El Brasileirao llegó al ecuador del campeonato sin conocer todavía el ganador honorífico de la primera mitad, título que se disputan Flamengo y Palmeiras, mientras que el Sport Recife, tras 19 jornadas, logró finalmente su primera victoria.

A continuación, las tres escenas que marcaron la 19ª jornada de la liga brasileña de fútbol.

Primer vuelta sin ganador

Pese a llegar al ecuador del Brasileirao, todavía no se conoce el campeón honorífico de la primera mitad, título que se disputarán Flamengo y Palmeiras. Ello debido a los partidos que tienen ambos equipos (uno en el caso de los flamenguistas y dos en el caso del 'Verdao').

El Flamengo llegó a los 40 puntos el sábado al ganar por 2-1 al Mirassol, la revelación del campeonato y que por primera vez en su historia, visitaba el Maracaná.

Con la victoria, el Flamengo necesita ganar el partido pendiente que tiene en el campo del colista Sport Recife para proclamarse campeón, o bien esperar que el Palmeiras no gane los dos partidos que tiene atrasados.

El 'Verdao' se impuso este domingo 2-1 al Ceará y necesita ganar los partidos pendientes contra el Juventude (en casa) y el Santos (fuera), además del tropiezo del Flamengo, para llevarse el título de campeón de la primera vuelta.

Quien ya no puede lograrlo es el Cruzeiro, que perdió por segunda vez seguida como local al caer este domingo en casa 2-1 contra el Santos, que remontó el tanto inicial cruzeirense.

"Jugamos contra 12: el árbitro y el Santos. Jugar contra 12 es difícil. ¿Estamos preparados para tener a un crack como Neymar jugando en Brasil? El arbitro tiene miedo de pitar. El nivel hoy fue muy bajo", criticó el portero del Cruzeiro Cássio tras el duelo.

Con la derrota, el Cruzeiro queda en segundo lugar a 3 puntos del Flamengo.

Finalmente, la victoria

El colista Sport Recife tardó 19 jornadas en lograr la primera victoria. Lo hizo este domingo al ganar 1-0 en su visita al Gremio de Porto Alegre, resultado que mantiene vivas las esperanzas de salvación de los pernambucanos, que tienen a 9 puntos, con dos partidos pendientes.

Un gol de Matheusinho le dio la victoria al Sport ante un Gremio que sumó su tercera derrota seguida y tiene el descenso a apenas cuatro puntos.

"Sólo puedo agradecer, estoy muy feliz por el gol, espero ayudar al Sport a salir de esta situación. Demostramos que podemos salir de esta situación jugando bien. Hace unos cuatro partidos que el equipo está en una dinámica mejor", afirmó Matheusinho, recién llegado a Recife procedente del Santa Clara de Portugal.

El Sport era el único equipo de las cuatro categorías nacionales de Brasil que todavía no conocía la victoria y el que acumulaba la peor racha de partidos sin ganar entre todos los equipos de las grandes ligas mundiales, teniendo en cuenta la temporada europea 2024-25.

Transformado con Crespo

El Sao Paulo sigue con su línea ascendente tras la llegada del técnico argentino Hernán Crespo en el banquillo, en sustitución de su compatriota Luis Zubeldía. Este sábado, el tricolor paulista encadenó su quinta victoria seguida en el Brasileirao al derrotar 2-0 al Vitória, con goles del paraguayo Damián Bobadilla y de Sabino.

El triunfo hizo olvidar la dolorosa eliminación de la Copa de Brasil, esta semana, en los penaltis contra el Athletico Paranaense, equipo de la Serie B, y situó al Sao Paulo en la séptima plaza, a un punto de la zona de Libertadores.

"Soy como un piloto de Fórmula 1, me dan el coche e intento conducirlo lo más fuerte posible, este es mi trabajo. Pero no preparo el coche, quien lo prepara es la directiva. Alguna cosa intento dar, intento hacer que el coche corre fuerte, nunca estoy tranquilo", bromeó Crespo sobre su trabajo tras la nueva victoria.