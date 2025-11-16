LA NACION

El brasileño Braathen domina la primera manga del eslalon de Levi

El brasileño Lucas Pinheiro Braathen fue el más rápido este domingo en la primera manga del eslalon de Levi (Finlandia), el primero de la temporada de la Copa del Mundo de esquí, por...

El brasileño Braathen domina la primera manga del eslalon de Levi
PXHERE - PXHERE

El brasileño Lucas Pinheiro Braathen fue el más rápido este domingo en la primera manga del eslalon de Levi (Finlandia), el primero de la temporada de la Copa del Mundo de esquí, por delante del campeón olímpico francés Clément Noël.

Con el dorsal 4, Lucas Pinheiro Braathen -de origen noruego, que compite desde el año pasado bajo bandera brasileña, país de su madre- realizó la primera de las dos bajadas en 54 segundos y 13 centésimas.

Clément Noël, vencedor el año pasado en Laponia, fue segundo en la primera manga a 41 centésimas del brasileño. El noruego Timon Haugan es tercero a 49 centésimas.

La segunda manga está prevista a partir de las 12:00 GMT. En caso de victoria, Braathen daría a Brasil la primera victoria de su historia en Copa del Mundo de esquí alpino.

