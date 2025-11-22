El brasileño David Neres lanza al Nápoles al liderato de Serie A

El atacante brasileño David Neres, autor de un doblete el sábado, fue el protagonista de la victoria del Nápoles 3-1 sobre el Atalanta, que deja al vigente campeón de Italia como líder provisional en la 12ª jornada de Serie A.

El internacional brasileño de 28 años abrió el marcador al cuarto de hora (17') y dobló la ventaja minutos después (38'), asistido por el danés Rasmus Hojlund y por el escocés Scott McTominay respectivamente.

Justo antes del descanso, el neerlandés Noa Lang (45') dejó el partido prácticamente decidido, pese a la tímida reacción de los visitantes con el gol de Gianluca Scamacca (52') poco después del paso por los vestuarios.

Así, el Nápoles de Antonio Conte retoma provisionalmente las riendas de un ajustado campeonato italiano con 25 unidades, una más que Inter (2º), Roma (3º) y el Bolonia (4º).

Esos últimos habían goleado horas antes 3-0 en su visita al Udinese (10º) gracias a un doblete exprés de Tommaso Pobega (54', 60'). Ya en el tiempo añadido, Federico Bernardeschi cerró el marcador (90+4') para los Rossoblu.

En la ajustada lucha por el Scudetto, el derbi de Milán del domingo será crucial para el Inter, que podría volver a escaparse en solitario en caso de victoria, mientras que el AC Milan (5º, 22 unidades), necesita puntuar para no quedar descolgado como la Juventus (6º, 20 unidades), a cinco unidades ya del Nápoles tras su empate del sábado 1-1 contra el colista Fiorentina.

En casa de la Viola, que todavía no ha ganado ningún partido esta temporada, los Bianconeri se adelantaron en el tiempo añadido de la primera mitad con un disparo lejano del serbio Filip Kostic (45+6').

En los primeros minutos tras la reanudación, la Fiorentina logró empatar con otro tiro lejano, en este caso de Rolando Mandragora (48') directo a la escuadra.

La Juve, que ha concedido cinco empates en 12 jornadas, podría ser superada el lunes por el Como (7º), que visitará Turín pero para medirse al Torino (12º).

Horas antes del Derby della Madonnina (19h45 GMT), gran atractivo del fin de semana, el domingo la Roma de Paulo Dybala visitará al Cremonese (14h00 GMT). Una victoria dejaría a los romanos como líderes de manera provisional y añadiría un poco de presión a la caldera de San Siro.

bur-dam/dr